Crveni alarm zbog erupcije vulkana: U opasnosti od lave i pepela 1,6 milijuna ljudi

Snažna erupcija vulkana Fuego u Gvatemali dovela je do evakuacije najmanje 1700 ljudi iz područja u blizini kratera i do proglašenja najvišeg stupnja uzbune u utorak na području izloženom pepelu.

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Fuego, što na španjolskom znači vatra, smatra se najaktivnijim vulkanom u Srednjoj Americi. Nalazi se u blizini glavnog grada Gvatemale, a ušao je u eruptivnu fazu u ponedjeljak ujutro. Njegova aktivnost intenzivirala se tijekom noći s ponedjeljka na utorak, a bujice lave tekle su niz njegove stijenke dok su se golemi stupovi plina i pepela uzdizali u nebo.

"Vulkan prolazi kroz jednu od svojih najkritičnijih eksplozivnih faza", ispuštajući rijeke blata, užarenog kamenja, plina i pepela, objasnio je Edwin Rojas, ravnatelj instituta za vulkanologiju Insivumeh. Nacionalna agencija za koordinaciju pomoći u katastrofama (CONRED) započela je evakuaciju sela u blizini vulkana u ponedjeljak navečer i izdala narančasto upozorenje na nacionalnoj razini.

Vatreni prsten

U utorak je podigla stupanj uzbune na crvenu za regije Sacatepéquez, Chimaltenango i Escuintla, u kojima živi 1,6 milijuna ljudi. Prema riječima izvršne tajnice CONRED-a Claudinne Ogaldes oko 29.000 ljudi izravno je izloženo pepelu pa je pozvala stanovnike okolnih sela da nose maske i pokriju svoje zalihe vode i hrane. Prema CONRED-u, evakuirano je više od 1700 ljudi.

Stanovnik Alejandro Garcia evakuiran je u ponedjeljak navečer kada je izdano upozorenje. "Istrčali smo van, prestravljeni“, rekao je za AFP, vidjevši lavu kako teče niz padine. Ministarstvo obrazovanja obustavilo je nastavu uživo u školama u tri obližnja grada.

Prema riječima stručnjaka iz Insivumeha, fontana lave visoka 200 do 300 metara formirala se u ponedjeljak iznad kratera, a stup pepela dosegao je preko 7000 metara. Raspršujući se na visinama između 5000 i 6000 metara, pepeo proputuje udaljenosti do 130 km prema zapadu.

Gvatemala se nalazi na pacifičkom "vatrenom prstenu“ i doživljava značajnu seizmičku i vulkansku aktivnost. U 2018. godini 215 ljudi je poginulo, a oko 200 ih je nestalo u tokovima lave koji su opustošili selo na obroncima ovog kolosalnog vulkana visokog 3.763 metra.