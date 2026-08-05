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ŠIBENIK JE GORIO /

Krcat Šubićevac, baklje, vatromet i gromoglasno pjevanje: Ovako je bilo na koncertu Thompsona

Krcat Šubićevac, baklje, vatromet i gromoglasno pjevanje: Ovako je bilo na koncertu Thompsona
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Uoči obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te 31. obljetnice Oluje, Marko Perković Thompson  sinoć je održao veliki koncert na stadionu Šubićevac u Šibeniku.

Gotovo 30 tisuća obožavatelja ispunilo je stadion, a večer su obilježili vatromet, baklje i snažna atmosfera. Koncert je otvorio pjesmom "Bojna Čavoglave", nakon čega je publika uglas zapjevala i stvorila prizor za pamćenje.

Kako je bilo na koncertu pogledajte u galeriji.

 

 

5.8.2026.
8:50
Hot.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Marko Perković ThompsonMarko Perković Thompson KoncertšibenikVro Oluja
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