Krcat Šubićevac, baklje, vatromet i gromoglasno pjevanje: Ovako je bilo na koncertu Thompsona

Uoči obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te 31. obljetnice Oluje, Marko Perković Thompson sinoć je održao veliki koncert na stadionu Šubićevac u Šibeniku.

Gotovo 30 tisuća obožavatelja ispunilo je stadion, a večer su obilježili vatromet, baklje i snažna atmosfera. Koncert je otvorio pjesmom "Bojna Čavoglave", nakon čega je publika uglas zapjevala i stvorila prizor za pamćenje.

Kako je bilo na koncertu pogledajte u galeriji.