Pogledajte prizore Kijeva u plamenu: U nemilosrdnim ruskim napadima poginulo 14 ljudi

U ruskim noćnim napadima na Kijev poginulo je 14 ljudi, a najmanje 22 je ozlijeđeno u snažnim ruskim noćnim napadima. Čelnik kijevske vojne uprave Timur Tkačenko i gradonačelnik Vitalij Kličko potvrdili su žrtve u okruzima Brovari, Buča i Fastiv, kao i u samom ukrajinskom glavnom gradu.

Ruske bespilotne letjelice i balističke rakete napale su iz dvaju smjerova, pogodivši poslovnu zgradu i skladište u blizini središta grada te izazvavši velike požare na više lokacija. Ukrajina je istovremeno uzvratila napadom bespilotnom letjelicom na skladište internetskog trgovca Wildberries u ruskoj Tulskoj oblasti, gdje je izbio požar.

Kijevske snage tako nastavljaju s ciljanim napadima na rusku logistiku i naftnu industriju, nastojeći oslabiti sposobnost Moskve za nastavak agresije. Ipak, ruska vojska nastavlja s redovitim granatiranjem ukrajinskih gradova i civilne infrastrukture.