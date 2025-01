Koliko se često budite noću? Liječnici o mogućim uzrocima problema sa spavanjem

Apneja u snu može uzrokovati prekomjernu pospanost tijekom dana i glavobolje nakon buđenja. No ovo stanje treba liječiti i to što je ranije moguće, jer može dovesti do ozbiljnih problema među kojima su visok krvni tlak, veći rizik od moždanog udara, dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti i mnogih drugih zdravstvenih komplikacija.