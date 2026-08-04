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Pogledajte atmosferu u Šibeniku uoči Thompsonova koncerta: Stvaraju se gužve

Pogledajte atmosferu u Šibeniku uoči Thompsonova koncerta: Stvaraju se gužve
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Na stadionu Šubićevac, večeras se održava veliki koncert hrvatskog glazbenika Marka Perkovića Thompsona.

Koncert koji je izazvao velik interes, strateški je tempiran uoči jednog od najvažnijih državnih praznika u Hrvatskoj, Dana pobjede, koji se tradicionalno svečano obilježava u obližnjem Kninu.

Već sada oko stadiona ima umjerenih gužvi, no sve prolazi mirno. Skupine obožavatelja posjećuju obližnje štandove s majicama na domoljubne motive i čekaju ispred ulaza na stadion. 

4.8.2026.
18:49
Hot.hr
Dusko Jaramaz/PIXSELL
Marko Perković ThompsonKoncertOlujašibenik
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