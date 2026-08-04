Pogledajte atmosferu u Šibeniku uoči Thompsonova koncerta: Stvaraju se gužve

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Još jedan vrući dan na Kopiki: Zgodne legice u bikinijima mamile poglede na svakom koraku
Na stadionu Šubićevac, večeras se održava veliki koncert hrvatskog glazbenika Marka Perkovića Thompsona.
Koncert koji je izazvao velik interes, strateški je tempiran uoči jednog od najvažnijih državnih praznika u Hrvatskoj, Dana pobjede, koji se tradicionalno svečano obilježava u obližnjem Kninu.
Već sada oko stadiona ima umjerenih gužvi, no sve prolazi mirno. Skupine obožavatelja posjećuju obližnje štandove s majicama na domoljubne motive i čekaju ispred ulaza na stadion.