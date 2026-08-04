Ponos na slomljenu srpsku pobunu i agresiju: Pogledajte prizore diljem Hrvatske

Diljem Hrvatske u utorak, uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, obilježava se državni blagdan i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u Domovinskom ratu kojom su slomljeni srpska pobuna i agresija.

Poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima odaje se počast polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća kod spomen-obilježja, a u crkvama se služe svete mise. Dan pobjede obilježit će se i raznovrsnim prigodnim programima, od sportskih do glazbenih.

Izaslanstvo Grada Zagreba s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, u utorak je položilo vijence na Mirogoju, na spomen-obilježje Glas hrvatske žrtve – Zid boli, središnji križ u Aleji hrvatskih branitelja te kod spomenika „Kenotaf“ na Krematoriju.

"Svake godine se okupimo ovdje na Mirogoju kako bismo prije svega izrazili zahvalnost i odali počast svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske", izjavio je Tomašević kod Zida boli.

Zagrebački gradonačelnik ujedno je potvrdio da će u srijedu, kao i svake godine do sada, sudjelovati na središnjoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Kninu.

Među gradovima koji Dan pobjede slave od utorka je i Split. Za poginule hrvatske branitelje polažu se vijenci na Lovrincu i u Parku branitelja, a u crkvi Gospe od zdravlja služi se misa zahvalnica.

Svečani mimohod

U večernjim satima središtem grada proći će svečani mimohod hrvatskih branitelja s ratnim zastavama, a na Rivi će se održati koncert „Domovini s ljubavlju“.

U Rijeci, gdje je obilježavanje Dana pobjede počelo već u ponedjeljak, u utorak je podignuta hrvatska zastava na Kosi toranj ispred crkve Uznesenja BDM. Gradom će proći kolona bajkera s hrvatskim zastavama, ratnim zastavama postrojbi i zastavama udruga.

Na kraju dana će udruga navijača Plavo-bijeli otok upaliti 222 baklje na Krčkom mostu u čast toliko poginulih branitelja iz Primorsko-goranske županije.

Svojih i svih poginulih hrvatskih branitelja u utorak će se prisjetiti i predstavnici Vodica, Samobora, Zaprešića…

Prigodni dvodnevni program organizira Dubrovnik, počeo je u ponedjeljak navečer, izložbom "VRO Oluja na Banovini 1995.“, autorice Varine Jurice Turk u tvrđavi Imperijal.

U srijedu navečer ispred crkve sv. Vlaha na Stradunu, bit će prikazana virtualna izložba Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik „Put u slobodu 1991.-1995.“, iste autorice. U nastavku večeri, na istom mjestu, održat će se svečani koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra.

U Zadru se povodom Dana pobjede u utorak navečer održava svečani koncert "Arbanasi od srca pjesmom", a ove godine nosi i dodatnu notu – obilježavanje 300 godina od dolaska Arbanasa u Zadar.

Dan pobjede glazbenim će programima obilježiti i Gospić, Makarska, Hvar.

U Kninu, gradu simbolu srpske pobune i hrvatske pobjede, u utorak navečer bit će predstavljena treća knjige iz trilogije Domovinski rat, monografska knjiga “1995.” Knjigu će predstaviti potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, te hrvatski ratni reporteri i koautori Matko Biljak i Zoran Filipović.