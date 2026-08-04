Amerika bruji: Najpoznatija košarkašica pod velikim pritiskom nakon izjava suigračice

Najveća zvijezda WNBA lige, Caitlin Clark, konačno je stala pred mikrofone kako bi se očitovala o gorućoj temi koja je podijelila sportsku javnost - izjavama njezine suigračice Sophie Cunningham o transrodnim sportašima. No, umjesto da smiri strasti, njezin je kratak, odrješit i vidno iznerviran odgovor samo produbio jaz i ostavio sve da se pitaju što se doista događa iza zatvorenih vrata svlačionice Indiana Fevera.

Olujna rasprava koju je pokrenula jedna izjava

Sve je počelo kada je Sophie Cunningham u velikom profilu za ESPN izjavila kako želi "zaštititi mlade djevojke u svlačionici, ili mlade djevojke u sportu koje se ne bi trebale natjecati protiv bioloških muškaraca". Ta je izjava djelovala poput iskre u bačvi baruta. Cunningham je postala simbolom za desno orijentirane medije i aktiviste, a ispred dvorana u kojima je Indiana Fever igrala svoje gostujuće utakmice počeli su se organizirati prosvjedi podrške. Aktivistica Riley Gaines, poznata po svom stavu protiv sudjelovanja transrodnih žena u ženskim sportovima, pojavila se na utakmici kako bi podržala Cunningham, noseći natpis "Sophie, hvala ti".

Reakcija unutar lige bila je brza i polarizirana. Dok su neki podržavali Cunningham, većina igračica i trenera stala je na suprotnu stranu. Trenerica Minnesota Lynxa, Cheryl Reeve, na utakmici protiv Fevera nosila je majicu s natpisom "Trans djeca pripadaju ovdje", poslavši jasnu poruku. Kontroverza je pratila tim na svakom koraku, a pritisak na Caitlin Clark, kao lice lige i prvu zvijezdu tima, rastao je iz dana u dan. Uoči ključne konferencije za medije, Indiana Fever je dva puta uskratila novinarima pristup Clark, pokušavajući je zaštititi od neizbježnih pitanja.

'Upravo sam vam odgovorila'

Nakon poraza od Minnesota Lynxa, trenutak se više nije mogao odgađati. Clark je sjela za stol uz trenericu Stephanie White i suigračicu Kelsey Mitchell. Prvo pitanje bilo je očekivano: kako se tim nosi s vanjskom bukom i prosvjedima? Vidno iscrpljena i govoreći monotonim glasom, Clark je dala odgovor koji je zvučao kao pažljivo pripremljena izjava PR službe.

"Mislim da to za nas nije rasprava koju vodimo u svlačionici", rekla je. "Smatram da je na ligama i upravnim tijelima da rade sa svojim sportašima na pronalaženju rješenja, ali naš je fokus na košarci. To je ono o čemu razgovaramo i kako možemo doći do pobjeda, a to večeras očito nismo uspjeli."

Kada je novinar pokušao postaviti dodatno pitanje, tražeći njezinu osobnu reakciju, Clark ga je oštro prekinula. "Upravo sam vam odgovorila", odbrusila je, a napetost u prostoriji postala je gotovo opipljiva. Tim je potezom poslala nedvosmislenu poruku: o ovoj temi više ne želi razgovarati.

Nemoguća pozicija najveće zvijezde

Njezin je potez teško osuđivati, ali ga je jednako teško i pohvaliti. Clark se nalazi u gotovo nemogućoj situaciji. Kao marketinški fenomen s milijunskim ugovorima i navijačkom bazom koja daleko nadilazi tradicionalnu publiku WNBA lige, svaki njezin korak je pod lupom. Da je podržala Cunningham, riskirala bi bijes liberalnog dijela javnosti i vjerojatno mnogih svojih suigračica u ligi poznatoj po socijalnom aktivizmu. Da je osudila njezine izjave, otuđila bi konzervativni dio publike koji ju je prigrlio.

Odabrala je treći, najsigurniji put - neutralnost. No, u današnjem polariziranom svijetu, "fokus na košarku" mnogima zvuči šuplje. Njezin odgovor nije zadovoljio nikoga. Jedni je optužuju za kukavičluk i nedostatak podrške marginaliziranim zajednicama, dok drugi smatraju da je trebala iskoristiti svoju platformu za obranu ženskog sporta. Caitlin Clark je pokušala izbjeći biranje strana, ali je time, paradoksalno, dala razlog za nezadovoljstvo objema. Pitanje je sada kako će mediji i javnost reagirati na njezinu šutnju i hoće li joj dopustiti da se doista usredotoči samo na ono što se događa na parketu.