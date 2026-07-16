Sportska krema stigla na 'sportskog' Oscara, ali sve oči bile su uprte u olimpijske ljepotice

Godišnja dodjela nagrada ESPYS (Excellence in Sports Performance Yearly) ponovno je okupila najveća imena iz svijeta sporta i zabave kako bi proslavila najupečatljivije trenutke protekle godine. Ovogodišnja svečanost, održana u prestižnom kazalištu David H. Koch u Lincoln Centru u New Yorku, odisala je posebnom energijom, a kroz večer ispunjenu emocijama i spektaklom uzvanike je vodio komičar i glumac Marcello Hernández. Vrativši se u Veliku Jabuku, ESPYS je još jednom dokazao zašto slovi za najveću noć u sportu.

Iako su u prvom planu bili trofeji za sportska postignuća, srce ceremonije ležalo je u dodjeli posebnih priznanja koja slave ljudski duh i utjecaj izvan natjecateljskih arena. Nagrada Arthur Ashe za hrabrost posthumno je dodijeljena Jasonu Collinsu, bivšem NBA igraču koji je svojim istupom 2013. godine postao prvi aktivni sportaš u četiri glavne američke profesionalne lige koji je javno obznanio svoju homoseksualnost. Njegova hrabrost srušila je barijere i ostavila neizbrisiv trag. Jednako emotivan trenutak bio je uručenje Nagrade Jimmy V za ustrajnost legendarnom bacaču Jimu Abbottu. Njegova izvanredna karijera u MLB-u, unatoč tome što je rođen bez desne šake, postala je vječna inspiracija i dokaz da su granice samo one koje si sami postavimo. Večer je zaokružena Nagradom Pat Tillman za služenje, koja je uručena Scottu Ruskanu, spasiocu iz američke Obalne straže.

Prije nego što je ijedna nagrada uručena, zvijezde su prošetale crvenim tepihom koji je ove godine bio pozornica za pravu modnu reviju. Kako je izvijestio Vogue, metalik sjaj bio je dominantan trend. Olimpijska skijašica Eileen Gu ostavila je sve bez daha u skulpturalnoj couture haljini kuće Guo Pei, dok je gimnastička ikona Simone Biles, u pratnji supruga i NFL igrača Jonathana Owensa, blistala u pripijenoj zlatnoj haljini s dramatičnim prorezom. Ragbijašica Ilona Maher odabrala je upečatljivu bijelu haljinu s izrezima na struku, dokazujući da sportska snaga i elegancija idu ruku pod ruku. Posebno dirljiv trenutak bio je vidjeti skijašku legendu Lindsey Vonn, koja se oporavlja nakon teške nesreće, u sjajnoj Gucci haljini sa šljokicama. Moćni sportski parovi bili su u središtu pozornosti; uz Biles i Owensa, tu su bili i Stephen i Ayesha Curry te zvijezda Knicksa Karl-Anthony Towns s partnericom Jordyn Woods u raskošnoj zlatnoj kreaciji Oscara de la Rente. Minimalistički, ali jednako efektan pristup imala je klizačica Alysa Liu u čokoladno smeđoj Louis Vuitton haljini.

Kad je riječ o sportskim laureatima, večer je bez sumnje pripala domaćinima, New York Knicksima. Nakon osvajanja NBA naslova, postali su prva košarkaška momčad od 2022. koja je osvojila prestižnu nagradu za najbolji tim, što je izazvalo erupciju oduševljenja u dvorani. Kapetan momčadi Jalen Brunson bio je apsolutni pobjednik večeri, osvojivši čak tri pojedinačne nagrade: za najboljeg sportaša, najbolju izvedbu u finalu i najboljeg NBA igrača. Gromoglasan pljesak i ovacije dobila je i umjetnička klizačica Alysa Liu, koja je proglašena za najveće sportsko otkriće, dok je A’ja Wilson treći put u četiri godine ponijela titulu najbolje WNBA igračice. Ceremonija je bila prožeta i glazbenim spektaklom koji je odao počast gradu domaćinu. Legendarni hip-hop izvođači De La Soul, Ghostface Killah i Slick Rick podsjetili su na bogatu glazbenu povijest New Yorka.

Osim službenog dijela programa, crveni tepih bio je mjesto za opuštene razgovore, a neke od njih zabilježio je ESPN. Zvijezda Miami Heata, Bam Adebayo, otkrio je da na poluvremenu Super Bowla želi vidjeti Jay-Z-ja. Hokejaška zvijezda Jack Hughes priznao je da prije važnih utakmica u svlačionici najradije sluša bend Goo Goo Dolls. Među brojnim licima, posebnu je pozornost privukla Kai Trump. Devetnaestogodišnja unuka američkog predsjednika i talentirana golferica za svoj je debi odabrala upečatljivu zlatnu haljinu, a za medije je kratko progovorila i o zdravstvenom stanju svoje majke Vanesse, rekavši da se "osjeća bolje" u svojoj borbi s teškom bolesti.

Večer u New Yorku još je jednom potvrdila da je ESPYS više od same dodjele nagrada; to je proslava sporta u njegovoj punini, od nevjerojatnih postignuća i modnog sjaja do priča o hrabrosti i ustrajnosti koje inspiriraju milijune diljem svijeta.