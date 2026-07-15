Haaland liječi tugu ispadanja sa SP-a na luksuznom ljetovanju: Pogledajte što radi i s kim

Erling Haaland bio je jedna od većih zvijezda na Svjetskom prvenstvu 2026. Haaland je zabio sedam golova, a njegova Norveška bila je jedna od hit-ekipa i stigla je do četvrtfinala gdje ih je izbacila Engleska.

Haaland je nakon ispadanja Norveške odlučio otići na zasluženi odmor prije početka klupske sezone, a kamere su ga uhvatile u talijanskom odmorištu Taormina gdje je bio u društvu svog suigrača Sandera Berga. Uživali su u opuštanju na jahti. Nije nedostajalo ni adrenalina, obojica su se provozali na jet-skiju pod vrelim talijanskim suncem.

Foto: Zio Pino/COBRA TEAM/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

U Taorimini je i Isabel Haugseng Johansen, Haalandova djevojka koja je to podijelila na svome Instagramu. Iako je izrazito privatna osoba, Isabel Haugseng Johansen polako, ali sigurno, gradi vlastiti identitet u javnosti. S više od 200 tisuća pratitelja na Instagramu, povremeno dijeli isječke iz svog života, uvijek s naglaskom na podršci Haalandu i obiteljskim trenucima. Njezin interes za modu također je očit. Osim što je honorarno radila u modnom butiku, poznata je po tome što usklađuje svoje luksuzne torbice s nogometnim dresovima koje nosi na utakmicama.

Haaland je sa sedam golova na ovome SP-u iza Messija i Mbappéa koji ih imaju osam, tako da Zlatnu kopačku neće osvojiti, ali iza njega je uspješno prvenstvo. Ukupno je u dresu Norveške njegova statistika nevjerojatna. Zabio je 62 gola u 55 utakmica.