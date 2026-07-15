Haaland liječi tugu ispadanja sa SP-a na luksuznom ljetovanju: Pogledajte što radi i s kim
Haaland je nakon ispadanja Norveške odlučio otići na zasluženi odmor prije početka klupske sezone
Erling Haaland bio je jedna od većih zvijezda na Svjetskom prvenstvu 2026. Haaland je zabio sedam golova, a njegova Norveška bila je jedna od hit-ekipa i stigla je do četvrtfinala gdje ih je izbacila Engleska.
Haaland je nakon ispadanja Norveške odlučio otići na zasluženi odmor prije početka klupske sezone, a kamere su ga uhvatile u talijanskom odmorištu Taormina gdje je bio u društvu svog suigrača Sandera Berga. Uživali su u opuštanju na jahti. Nije nedostajalo ni adrenalina, obojica su se provozali na jet-skiju pod vrelim talijanskim suncem.
U Taorimini je i Isabel Haugseng Johansen, Haalandova djevojka koja je to podijelila na svome Instagramu. Iako je izrazito privatna osoba, Isabel Haugseng Johansen polako, ali sigurno, gradi vlastiti identitet u javnosti. S više od 200 tisuća pratitelja na Instagramu, povremeno dijeli isječke iz svog života, uvijek s naglaskom na podršci Haalandu i obiteljskim trenucima. Njezin interes za modu također je očit. Osim što je honorarno radila u modnom butiku, poznata je po tome što usklađuje svoje luksuzne torbice s nogometnim dresovima koje nosi na utakmicama.
Haaland je sa sedam golova na ovome SP-u iza Messija i Mbappéa koji ih imaju osam, tako da Zlatnu kopačku neće osvojiti, ali iza njega je uspješno prvenstvo. Ukupno je u dresu Norveške njegova statistika nevjerojatna. Zabio je 62 gola u 55 utakmica.