Djevojci Haalanda prvo se svidio njegov prijatelj: 'Kad sam vidjela tebe, promijenila sam mišljenje'

Iza svakog uspješnog muškarca stoji uspješna žena. To dokazuje i priča o ljubavi norveške nogometne zvijezde Erlinga Haalanda i Isabel Haugseng Johansen, ženi čija je veza s norveškim superstarom započela davno prije slave, na istim onim nogometnim terenima njihova malog rodnog grada.

'Svidio mi se tvoj prijatelj'

Bryne, gradić na jugozapadu Norveške s nešto više od 12 tisuća stanovnika, ima reputaciju mjesta koje stvara nogometne talente. Upravo je u tom skromnom okruženju, daleko od blještavila Manchestera i svega što donosi nogometni glamour kad si zvijezda, započela priča dvoje mladih ljudi čiji će se životi neraskidivo ispreplesti.

I Erling Haaland i Isabel Haugseng Johansen potekli su iz istog lokalnog nogometnog ekosustava, kluba Bryne FK. To nije bila samo institucija koja ih je naučila osnovama nogometa. bio je to centar njihove zajednice, mjesto gdje su se stvarala prijateljstva i kovali snovi.

U jednom intervjuu za YouTube u listopadu 2025., par se osvrnuo na te rane dane. Zanimljivo, sjećanja im se razlikuju.

"Ona se sjeća da me je viđala mnogo puta dok smo bili mlađi, ali ja se ne sjećam", priznao je Haaland. Isabel je dodala kako vjeruje da je njihov susret bio "sudbina". Zanimljivo, ali prije tog susreta, Isabel se svidio Erlingov prijatelj. Svojedobno je Isabel otkrila:

"Poznavala sam samo tvog najboljeg prijatelja i on mi se svidio, ali kad sam vidjela tebe, promijenila sam mišljenje", prenosi ovu izjavu Sportbible još prošle godine.

Ta anegdota savršeno oslikava dinamiku njihove veze. Ona je bila svjesna prisutnosti buduće zvijezde, dok je on bio fokusiran na svoj put, da bi ih život godinama kasnije ponovno spojio na mnogo dubljoj razini.

Nogometašica koja je odabrala drugačiji put

Prije nego što je postala poznata kao Haalandova partnerica, Isabel je gradila vlastito ime na nogometnom terenu. Poput Erlinga, i ona je prošla kroz omladinsku akademiju Bryne FK, pokazujući izniman talent od najranije dobi. Njezin uspon bio je strelovit: za seniorsku žensku ekipu debitirala je sa samo 13 godina, ostvarivši impresivnu statistiku od 23 gola u 36 utakmica. Nije bila poznata po finesama i driblingu, kako je i sama kasnije priznala, već po onome što dijeli s Haalandom - nevjerojatnoj brzini.

"Da budem iskrena, nisam bila najbolja s driblingom i sličnim stvarima. Više sam se oslanjala na brzinu. Samo sam trčala", izjavila je, dodavši s nostalgijom:

"Jako mi nedostaje."

Ipak, njezina obećavajuća karijera nije dosegla međunarodne visine. Motivacija je počela jenjavati tijekom pandemije koronavirusa, a s novom životnom ulogom majke odlučila je natjecateljski nogomet ostaviti iza sebe i posvetiti se obitelji. Taj izbor ne umanjuje njezinu sportsku prošlost, već je definira kao osobu koja je svjesno odabrala drugačiji životni put, onaj usmjeren na stvaranje stabilnog obiteljskog okruženja.

Ljubavna priča izvan reflektora

Prijateljstvo iz djetinjstva godinama je tinjalo dok je Haaland gradio karijeru preko Moldea, Red Bull Salzburga i Borussije Dortmund. Romansa je, prema dostupnim informacijama, započela oko 2021. godine, upravo u vrijeme dok je igrao u Njemačkoj i postajao globalna senzacija. Zanimljivo je da, prema Haalandovim riječima, ona povukla prvi potez.

"Poslala mi je poruku. Igrala je u istom klubu kao i ja, Bryne", rekao je za norvešku televiziju NRK.

"Ona je bila ta koja je 'bacila oko' na mene. Nisam ja bio taj koji je 'bacio oko' na nju."

Par je svoju vezu dugo držao daleko od očiju javnosti. Tek su njihova zajednička pojavljivanja tijekom ljeta 2023. godine, na odmoru u Haalandovoj vili u Marbelli te na svečanosti dodjele Zlatne lopte, potvrdila nagađanja. Unatoč Haalandovoj slavi, uspjeli su sačuvati intimu. Njihov život nije medijski spektakl. Sastoji se od mirnih večeri kod kuće, kuhanja, pa čak i igranja videoigara.

"Ja kuham. Ovo će njoj vjerojatno zvučati malo neugodno, ali ona voli igrati igrice", otkrio je Haaland.

"Tako da zajedno igramo Minecraft. Gradimo kuće i sve to. Ili odemo kući u Bryne i naručimo kebab."

Ta slika modernog para koji uživa u jednostavnim stvarima u potpunom je kontrastu s glamuroznim životom koji bi im njihovo bogatstvo moglo priuštiti.

Roditeljstvo kao tajno oružje

Najveća prekretnica u njihovim životima dogodila se u prosincu 2024. godine, kada su dobili sina. Ta nova uloga ne samo da je učvrstila njihovu vezu, već je, prema Haalandovim riječima, imala i neočekivano pozitivan utjecaj na njegovu igru. U razgovoru za Associated Press, napadač Manchester Cityja pripisao je svoju najbolju formu upravo očinstvu.

"Možete biti fizički spremni, ali morate biti i mentalno spremni", objasnio je. "I da budem iskren, dijete me čini još boljim jer se zapravo isključim više nego ikad prije." Objasnio je kako mu dolazak kući i vrijeme provedeno sa sinom omogućuju da se potpuno odmori od nogometa, što mu kao mlađem igraču nije uspijevalo.

"Uopće ne razmišljam o nogometu, dok ponekad, kad ste mlađi, razmišljate o ovome i onome. Malo se brinete oko stvari. Ali kad dođem kući, opustim se još više. Mislim da moram odati priznanje svom sinu", zaključio je. Isabel je u tom procesu ključna figura, ona koja održava mirno obiteljsko okruženje koje Haalandu služi kao utočište od nevjerojatnog pritiska profesionalnog sporta.

Između visoke mode i privatnosti

Iako je izrazito privatna osoba, Isabel Haugseng Johansen polako, ali sigurno, gradi vlastiti identitet u javnosti. S više od 200 tisuća pratitelja na Instagramu, povremeno dijeli isječke iz svog života, uvijek s naglaskom na podršci Haalandu i obiteljskim trenucima. Njezin interes za modu također je očit. Osim što je honorarno radila u modnom butiku, poznata je po tome što usklađuje svoje luksuzne torbice s nogometnim dresovima koje nosi na utakmicama.

Mediji su zabilježili i luksuzne odmore para, poput putovanja na Ibizu i u Rim, gdje su prisustvovali ekskluzivnoj reviji kuće Dolce & Gabbana. Jedan od najupečatljivijih detalja bio je Haalandov poklon - ultra-rijetka Hermès Birkin torba čija se vrijednost procjenjuje na više od 300.000 eura.

Ipak, Isabel se trudi pronaći ravnotežu. U rijetkom istupu za magazin KK, progovorila je o izazovima balansiranja privatnog i javnog života.

"Želim zaštititi svoju obitelj, ali istovremeno želim da ljudi imaju priliku upoznati mene i saznati tko sam ja. Tada izazov postaje postavljanje granica između onoga što je privatno i onoga što nije."