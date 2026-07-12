Ivana Knoll plijenila pažnju pred Beckhamom, pravim Ronaldom...: Evo što je sve radila

Četvrtfinalni dvoboj Svjetskog prvenstva između Engleske i Norveške u Miamiju, u noći sa subote na nedjelju po hrvatskom vremenu, privukao je brojne poznate osobe iz svijeta sporta i showbusinessa, a među njima je posebnu pozornost plijenila i hrvatska navijačica Ivana Knoll.

Poznata po atraktivnim modnim izdanjima na najvećim nogometnim natjecanjima, Ivana ni ovoga puta nije razočarala. Na tribinama se pojavila u izazovnoj i efektnoj kombinaciji koja je privlačila poglede fotografa i navijača, potvrdivši status jedne od najprepoznatljivijih navijačica na svijetu.

Osim nje, na stadionu su bili i brojni ugledni uzvanici. Utakmicu su iz lože pratili David i Victoria Beckham zajedno s obitelji, legendarni brazilski napadač, pravi Ronaldo Nazario, predsjednik FIFA-e Gianni Infantino, proslavljeni nogometni sudac Pierluigi Collina, bivši menadžer Arsenala Arsène Wenger, bivši talijanki nogometaš Alessandro Del Piero, nekadašnji engleski reprezentativci John Terry i Ashley Cole, norveški princ Haakon, Mick Jagger i brojni drugi...

Veliki ulog i zvjezdana atmosfera pretvorili su stadion u Miami u jedno od najpoznatijih okupljališta nogometne elite, a fotografije s tribina jednako su privukle pozornost kao i događanja na travnjaku koja su bila i više nego uzbudljiva...

Ivana Knoll ponovno je bila među najfotografiranijim osobama na stadionu, a njezino modno izdanje ubrzo je preplavilo društvene mreže, gdje su brojni korisnici komentirali njezin prepoznatljiv stil i upečatljiv izgled.