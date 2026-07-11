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TRI LAVA VS. VIKINZI /

Haaland ili Kane? Čekamo veliki okršaj kojem prijeti odgoda, procurio sastav Engleske

Haaland ili Kane? Čekamo veliki okršaj kojem prijeti odgoda, procurio sastav Engleske
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Foto: Nick Potts, PA Images/Alamy/Profimedia

Tijek utakmice pratite UŽIVO na portalu Net.hr

11.7.2026.
21:16
Dominik Franculić
Nick Potts, PA Images/Alamy/Profimedia
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Četvrtfinale Svjetskog prvenstva
11.07.2026.
23:00
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Norveška
 
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Engleska
 

Uživo

21.20 - Procurio je navodni sastav Engleske. The Sun piše kako će problematičnu poziciju desnog beka pokrit će Ezri Konsa, Stones i Guehi će biti stoperski par, a Madueke bi trebao početi na desnom krilu kako bi Saka ušao u nastavku.

Navodni sastav Engleske: Pickford - O'Reilly, Guehi, Stones, Konsa - Anderson, Rice - Gordon, Bellingham, Madueke - Kane

21.15 - U Miamiju je trenutačno 31 stupanj Celzijusov. Osjećaj je strašnih 39, ali moguća je i grmljavina koja bi odgodila utakmicu. 

Prema lokalnim sigurnosnim protokolima za Svjetsko prvenstvo 2026., igra se prekida na najmanje 30 minuta ako se munja detektira u krugu od osam milja od stadiona. Odbrojavanje se vraća na 30 minuta svaki put kada se detektira novi udar.

- Utakmica počinje u 23 sata. Igra se u Miamiju, a glavni sudac je Francuz Clement Turpin.

Najava

Jedan par polufinala Svjetskog prvenstva je poznat, a drugog ćemo dobiti danas, odnosno u noći sa subote na nedjelju. Norveška i Engleska u europskom klasiku donijet će i trećeg europskog polufinalista, nakon Francuske i Španjolske.

Norveška je osokoljena pobjedom protiv Brazila i ovo SP je za njih je već uspješno te sada pokušavaju napraviti senzaciju i doći do same završnice. Engleska, s druge strane, je pod većim pritiskom jer za njih bi eventualno ispadanje u četvrtfinalu bilo debakl. 

Po prvi put na ovom prvenstvu, dva vodeća kandidata za Zlatnu kopačku naći će se na istom terenu. Erling Haaland, norveški stroj za golove, s pravom nosi epitet jednog od najubojitijih napadača današnjice. Njegova statistika je zapanjujuća: postigao je 27 golova u posljednjih 14 nastupa za Norvešku, a ukupno ima 62 gola u 54 utakmice.

Nasuprot njemu stoji engleski kapetan, 32-godišnji Harry Kane. Iako možda ne toliko eksplozivan kao Haaland, Kane je pokazao svoju klasu kada je bilo najpotrebnije. Zabio je dva gola Hrvatskoj, jedan Panami, a zatim je s dva pogotka donio preokret protiv DR Konga te realizirao ključni jedanaesterac u dramatičnoj pobjedi 3-2 protiv Meksika. Sa šest golova na turniru, tik je iza Haalanda. 

Uspjeh na Floridi neće ovisiti samo o taktici i individualnoj kvaliteti, već i o sposobnosti prilagodbe na ekstremne uvjete. Prognoza za Miami u vrijeme utakmice je 33°C uz 58 posto vlažnosti zraka.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Norveška Nogometna ReprezentacijaEngleska Nogometna ReprezentacijačetvrtfinaleUživo
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