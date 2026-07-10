Sudar svijetova u četvrtfinalu Svjetskog nogometnog prvenstva

U jednom od najiščekivanijih dvoboja četvrtfinala Svjetskog prvenstva 2026. godine, na velebnom SoFi stadionu u Los Angelesu snage će odmjeriti dvije europske velesile, Španjolska i Belgija. Tekstualni prijenos pratite iz minute u minutu na portalu Net.hr.

Četvrtfinale Svjetskog nogometnog prvenstva 0 Belgija : 0 Španjolska

Utakmica, zakazana za petak u 21 sat po hrvatskom vremenu, donosi spektakularan sraz dviju potpuno različitih nogometnih filozofija. S jedne strane je besprijekorna i taktički savršena Španjolska, momčad koja na turniru još nije primila pogodak, a s druge goropadna Belgija, čiji je napad postigao čak dvanaest golova u posljednje tri utakmice. Ulog je ogroman - mjesto u polufinalu i dvoboj s moćnom Francuskom.

Dva različita puta do istog cilja

Španjolska, predvođena izbornikom Luisom de la Fuenteom, do četvrtfinala je stigla na dominantan način. Njihova igra temelji se na posjedu, strpljenju i granitnoj obrani koja je postala nerješiva enigma za sve suparnike. Nakon što su s lakoćom osvojili skupinu, u nokaut fazi prvo su deklasirali Austriju s 3-0, a zatim u teškom iberijskom derbiju slomili Portugal pogotkom Mikela Merina u 91. minuti. Vratar Unai Simón postavio je novi rekord turnira sa šest uzastopnih utakmica bez primljenog gola, što dovoljno govori o snazi obrambenog bedema "La Roje".

Put Belgije bio je znatno dramatičniji, ali jednako impresivan. Nakon nešto sporijeg ulaska u turnir s dva remija, momčad Rudija Garcije proigrala je u pravom trenutku. U šesnaestini finala priredili su nevjerojatan preokret protiv Senegala, pobijedivši 3-2 nakon produžetaka, da bi u osmini finala u Seattleu potpuno deklasirali domaćina SAD s 4-1. Bila je to predstava koja je poslala poruku cijelom svijetu, a s dva pogotka istaknuo se Charles De Ketelaere, potvrdivši sjajnu formu. Crveni vragovi u Los Angeles stižu na krilima niza od osamnaest utakmica bez poraza, prepuni samopouzdanja i vjere da je ovo konačno njihova godina.

Kadrovski problemi kroje taktiku

Oba izbornika uoči susreta suočavaju se s ozbiljnim problemima, no čini se da je teži udarac pretrpjela Belgija. Njihov bitni vezni igrač, Amadou Onana, završio je s nastupom na prvenstvu nakon što je u dvoboju protiv SAD-a zaradio tešku ozljedu prednjih križnih ligamenata. Njegov izostanak predstavlja ogroman hendikep jer je Onana bio srce i pluća momčadi, igrač zadužen za razbijanje protivničkih napada i pokretanje tranzicije. Očekuje se da će njegovo mjesto zauzeti Hans Vanaken, koji je po ulasku s klupe odmah postigao pogodak protiv Amerikanaca. Ipak, najveća vijest za Belgiju je povratak Kevina De Bruynea, koji je strateški odmarao u osmini finala. Svjež i motiviran, vođa ove generacije bit će najveća prijetnja španjolskoj obrani.

Španjolska, s druge strane, ima problema na krilnim pozicijama. Nico Williams je pod velikim upitnikom zbog ozljede aduktora, dok je Yeremy Pino definitivno otpao zbog ozljede ključne kosti. Ipak, Álex Baena pokazao se kao pouzdano rješenje na lijevoj strani, dok će na desnoj ordinirati čudesni tinejdžer Lamine Yamal, od kojeg se očekuje da ponovno bude ključni čovjek u napadu.

Bitka za prevlast u veznom redu

Taktika za ovaj dvoboj bit će podređena borbi za kontrolu sredine terena. Španjolska će, kao i uvijek, težiti dominaciji kroz posjed. Ključni igrač bit će Rodri, koji djeluje kao neprelazni zid ispred obrane i čija će primarna zadaća biti neutralizirati De Bruynea. Ukoliko mu to uspije, a Pedri i Dani Olmo iskoriste prostor koji se otvara izostankom Onane, Španjolska će biti vrlo blizu pobjedi.

Belgija će bez Onaninog presinga vjerojatno morati igrati nešto povučenije, oslanjajući se na brzu tranziciju. Youri Tielemans i Vanaken morat će odraditi ogroman posao u defanzivi kako bi oslobodili De Bruynea za njegove čarolije u posljednjoj trećini terena. Upravo je ta sposobnost belgijskog kapetana da jednim potezom izbaci cijelu obranu ono čega se Španjolci najviše pribojavaju. Vratar Thibaut Courtois svjestan je izazova:

"Španjolska je favorit, naravno. Izvrsni su u posjedu i brzo pritišću kad izgube loptu. Ključ leži u tome da znamo kako brzo iskoristiti prostor iza njihove obrane."

Ovaj susret bit će ultimativni test za španjolsku obranu, koja se još nije susrela s napadom takve razorne moći. S druge strane, Belgija će morati pronaći način kako bez svog glavnog razbijača zaustaviti tečnu igru "Furije" i spriječiti da Lamine Yamal i Álex Baena stvaraju višak na bokovima. Pobjednika će odlučiti detalji i individualna inspiracija, koje ni jednoj ni drugoj momčadi ne nedostaje.