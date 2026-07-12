Rafalna paljba Zlatana Ibrahimovića: ‘To je sramota. Sram vas bilo, to se ne radi tako'

Zlatan Ibrahimović oštro je kritizirao belgijskog izbornika Rudija Garciju nakon ispadanja Belgije u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva. Bivši švedski napadač smatra da je upravo Garcijina odluka nakon ozljede Thibauta Courtoisa bila ključna u porazu 2-1 od Španjolske u petak navečer po hrvatskom vremenu.

Belgija je ostala bez mjesta u polufinalu nakon što je Mikel Merino u 88. minuti iskoristio odbijenu loptu i pogodio za pobjedu Španjolaca. Golu je prethodila pogreška pričuvnog vratara Sennea Lammensa, koji nije uspio ukrotiti dalekometni pokušaj Paua Cubarsija, a Merino je odbijanac bez problema poslao u mrežu.

Lammens je među vratnice stao u 71. minuti, kada je Courtois zbog ozljede morao napustiti teren. Garcia se odlučio upravo za njega, dok je Mike Penders, koji je prošlu sezonu proveo na posudbi u Strasbourgu, ostao na klupi.

Takva odluka izazvala je burnu reakciju Ibrahimovića, koji tijekom Svjetskog prvenstva radi kao stručni komentator za američki Fox Sports.

Bivši napadač Milana ostao je potpuno zatečen odlukom stručnog stožera belgijske reprezentacije da prednost između vratnica da vrataru Manchester Uniteda, dok je Mike Penders cijelo Svjetsko prvenstvo proveo na klupi nakon sezone odrađene na posudbi u Strasbourgu.

Ibrahimović nakon utakmice nije skrivao nezadovoljstvo odlukom izbornika.

"Za ovaj poraz odgovornim smatram izbornika. To je odluka koja je Belgiju stajala utakmice", kazao je Ibrahimović.

Potom je doveo u pitanje kriterije prema kojima je Rudi Garcia birao vratara.

"Zašto je Courtoisa zamijenio Senneom Lammensom iz Manchester Uniteda, dok Mike Penders sjedi na klupi? Zato što Lammens igra za Manchester United, a Penders za Strasbourg? Tako se ne bira vratar za reprezentaciju. Pogotovo kada vidite što se nakon toga dogodilo", prenosi Ibrine riječi britansko izdanje Goala.

Pogreška koju je Lammens napravio učinila ga je prvim pričuvnim vratarom koji je skrivio pogodak na Svjetskom prvenstvu još od Dimbija Tubilandua, koji je za DR Kongo protiv Jugoslavije pogriješio na Mundijalu 1974. godine.

Ibrahimović nije štedio kritike na račun Lammensove izvedbe, poručivši kako njegova predstava nije bila na razini međunarodnog nogometa te da Penders posjeduje znatno veću kvalitetu.

"Lammens nije dovoljno dobar vratar za ovu razinu. Precijenjen je. Penders je puno bolji i to svi mogu vidjeti."

Na kraju je uputio oštru kritiku cijelom stručnom stožeru belgijske reprezentacije.

"Način na koji vode ovu situaciju je katastrofalan. To je sramota. Sram vas bilo, izbornika i trenera vratara."