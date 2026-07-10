Chucka Norrisa više nema, ali ljudi su mu našli zamjenu: Ovo su najbolje fore o Zlatanu Ibrahimoviću

Legendarni Zlatan Ibrahimović pridružio se voditeljima Fox TV-a kao jedan od komentatora utakmica Svjetskog nogometnog prvenstva. Iskren, spontan i duhovit, Zlatan je brzo osvojio američku publiku, a njegove duhovite izjave šire se društvenim mrežama i prikupljanju gomilu pozitivnih komentara.

Međutim, osim što je jedan od najboljih napadača svijeta, Ibrahimović, inače u mirovini od lipnja 2023., poznat je i po svojim oštrim dosjetkama i visokom samopouzdanju koje neki pogrešno tumače kao aroganciju. Da je riječ o čovjeku snažne osobnosti i osebujnog karaktera, možda najbolje ilustrira angedota da mu je LeBron James poštom poslao svoj dres, na što mu je Ibrahimović vratio taj dres sa svojim potpisom.

Temperamentan, karizmatičan i nogometaš koji osvaja karakterom koliko i postignućima koja je ostvario na terenu, čini se da je upravo Zlatan Ibrahimović upotpunio prazninu koja je nastala odlaskom Chuck Norrisa. Na društvenim mrežama su, naime, ovih dana ponovno oživjeli komentari o Zlatanu kojih se ne bi posramio ni Norris. Iako, vjerujemo da Zlatan ne bi takvu usporedbu smatrao dovoljno dobrom. Na kraju krajeva, kako i sam voli reći, Zlatan je samo jedan.

Izdvojili smo najbolje komentare o Zlatanu, uživajte: