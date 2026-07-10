Chucka Norrisa više nema, ali ljudi su mu našli zamjenu: Ovo su najbolje fore o Zlatanu Ibrahimoviću
Na društvenim mrežama su ovih dana ponovno oživjeli komentari o Zlatanu kojih se ne bi posramio ni Norris
Legendarni Zlatan Ibrahimović pridružio se voditeljima Fox TV-a kao jedan od komentatora utakmica Svjetskog nogometnog prvenstva. Iskren, spontan i duhovit, Zlatan je brzo osvojio američku publiku, a njegove duhovite izjave šire se društvenim mrežama i prikupljanju gomilu pozitivnih komentara.
Međutim, osim što je jedan od najboljih napadača svijeta, Ibrahimović, inače u mirovini od lipnja 2023., poznat je i po svojim oštrim dosjetkama i visokom samopouzdanju koje neki pogrešno tumače kao aroganciju. Da je riječ o čovjeku snažne osobnosti i osebujnog karaktera, možda najbolje ilustrira angedota da mu je LeBron James poštom poslao svoj dres, na što mu je Ibrahimović vratio taj dres sa svojim potpisom.
Temperamentan, karizmatičan i nogometaš koji osvaja karakterom koliko i postignućima koja je ostvario na terenu, čini se da je upravo Zlatan Ibrahimović upotpunio prazninu koja je nastala odlaskom Chuck Norrisa. Na društvenim mrežama su, naime, ovih dana ponovno oživjeli komentari o Zlatanu kojih se ne bi posramio ni Norris. Iako, vjerujemo da Zlatan ne bi takvu usporedbu smatrao dovoljno dobrom. Na kraju krajeva, kako i sam voli reći, Zlatan je samo jedan.
Izdvojili smo najbolje komentare o Zlatanu, uživajte:
- Kad Zlatan instalira Windowse, Microsoft prihvaća njegova pravila i uvjete.
- Kad Zlatan dođe u tvoju emisiju, ti si gost.
- Kad se Zlatan pogleda u ogledalo, nema odraza jer je samo jedan Zlatan.
- Kad Zlatan stane na sunce, on ne dobije ten nego sunce dobije Zla ten.
- Zlatan ne treba scenarij, scenarij treba Zlatana.
- Kad Zlatana zaustavi policija, moraju mu predati svoju vozačku i registraciju.
- Zlatan nosi sunčane naočale da bi zaštitio sunce.
- Kad Zlatan ide plivati, morski psi ostanu u čamcu.
- Zlatan ne treba ego. Ego treba Zlatana.
- Kad je Zlatan navršio 18, njegovi roditelji su iselili iz kuće.
- Zlatan jednom dva dana nije došao u školu. Sada se zovu subota i nedjelja.
- Zlatanov otac je Zlatan Junior.
- Zlatan je jednom išao na detektor laži. Detekrot je sve priznao.
- Kad Zlatan vozi u vrijeme rush houra, svi semafori se pale zeleno iz poštovanja.
- Kad se Zlatan vozi taksijem, vozač plati Zlatanu.
- Kad Zlatan dođe u SAD, SAD se prijavi za Zlatan vizu.
- Kad se Zlatan rodio, pljusnuo je doktora.
- Zlatan zove 911 da pita: 'Kako vam mogu pomoći?'
- Kad Zlatan igra Monopoly, banka mu duguje novac.
- Kad Zlatan popije lijek, lijek ozdravi.
- Kad Zlatan doseli u tvoju zemlju, ti postaješ imigrant.
- Kad se Zlatan rodio, dao je ime svojim roditeljima.
- Kad Zlatan govori tvojim jezikom, njegove greške postaju tvoja nova gramatička pravila.
- Kad je Neil Amrstrong stigao na Mjesec, Zlatan ga je čekao.
- Zlatan je jednom posjetio zemlju zvanu Britanija. Sada se zove Velika Britanija.
- Kisik treba Zlatana da preživi.
- Kada je Zlatan igrao nogomet, odlučio se odmoriti. Tako je stvoreno poluvrijeme.
- Kad Zlatan dođe u restoran, konobar mu da napojnicu.
- Kad Zlatan radi sklekove, on ne podiže sebe nego gura svijet prema dolje.
- Kad Zlatan zakasni na trening, svi se ispričavaju što su došli ranije.
- Da je Zlatan odvjetnik, sudac bi tražio dopuštenje za riječ.
- Zlatan spava s upaljenim svjetlom jer ga se mrak boji.
- Chuck Norris je hodao da bi Zlatan mogao letjeti.