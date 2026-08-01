Mislite da je WC daska najprljavija? Pravo žarište bakterija skriva se u drugoj sobi

Kupaonice prati loš glas. Mnogi provode sate ribajući sanitarije, a jedno istraživanje pokazalo je da bi se čak jedan od pet Amerikanaca odrekao polovice godišnje plaće za kupaonicu koja bi zauvijek ostala savršeno čista i dezinficirana. No, unatoč ozloglašenosti, WC školjka nije najprljaviji predmet u vašem domu. Zapravo, nije ni blizu vrha liste. Najveća žarišta bakterija, plijesni i drugih mikroba vrebaju na mjestima gdje ih najmanje očekujete.

Kuhinja je preuzela neslavnu titulu najprljavije

Jedan od najvećih mitova o čišćenju jest da je kupaonica najprljaviji dio kuće. Istina je potpuno drugačija. Krunu najprljavije prostorije uvjerljivo nosi kuhinja, gdje se na područjima za pripremu hrane skriva više bakterija i tragova fekalne kontaminacije nego na većini površina u kupaonici.

To je potvrdilo i opsežno Istraživanje NSF Internationala o kućanskim klicama, u sklopu kojeg su volonteri iz 22 obitelji uzeli brisove s 30 uobičajenih predmeta u kućanstvu. Rezultati su bili iznenađujući.

Istraživači su pronašli koliformne bakterije, obitelj kojoj pripadaju salmonela i E. coli te koja ukazuje na potencijalnu fekalnu kontaminaciju, na više od 75 posto kuhinjskih spužvi i krpa, 45 posto sudopera, 32 posto radnih ploča i 18 posto dasaka za rezanje. Za usporedbu, u kupaonici su najviše razine zabilježene na držačima četkica za zube (27 posto) i slavinama (devet posto). Sama WC daska sadržavala je koliformne bakterije u samo pet posto uzoraka.

Spužva za suđe apsolutni je rekorder prljavštine

Iako su mnoge kuhinjske površine problematične, jedan predmet ističe se kao apsolutni rekorder. Stručnjaci su složni da je spužva za suđe najprljaviji predmet u cijelom kućanstvu. Njena topla, vlažna i porozna struktura, u kombinaciji s ostacima hrane, stvara savršeno okruženje za razmnožavanje mikroorganizama, piše The New York Post.

Neka istraživanja navode da spužva može sadržavati i do 200.000 puta više bakterija od WC daske. Njemačka studija pronašla je više od 360 različitih vrsta bakterija u samo jednoj spužvi. Zanimljivo je da metode poput iskuhavanja ili dezinfekcije u mikrovalnoj pećnici mogu biti kontraproduktivne. Iako unište većinu bakterija, preživljavaju samo najotporniji sojevi koji se potom nesmetano razmnožavaju. Zbog toga je jedino učinkovito rješenje redovita zamjena, idealno jednom tjedno.

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Neočekivani rasadnici mikroba izvan kuhinje

Kuhinja nije jedino mjesto gdje se klice vole skrivati. Jedan od najprljavijih predmeta često se nalazi u kupaonici, ali nije onaj na koji prvo pomislite. Držač za četkice za zube pokazao se kao iznimno pogodno tlo za razvoj klica. "Držač za četkice često ima sve faktore koji su potrebni klicama", objasnila je Lisa Yakas, mikrobiologinja u NSF Internationalu. "Mračan je, vlažan i ne čisti se onoliko često koliko bi trebao." Na njemu je pronađena plijesan ili kvasac u 64 posto uzoraka.

Visoko na listi su i predmeti koje neprestano dodirujemo, poput daljinskih upravljača, tipkovnica, mobitela i igračaka za kućne ljubimce. Na potonjima je pronađena najviša razina stafilokoka u čak 23 posto kućanstava. Tipkovnice i mobiteli, koje često koristimo dok jedemo ili ih nosimo svuda sa sobom, također nakupljaju klice i mogu imati i do deset puta više bakterija od WC daske.

Ipak, to ne znači da su kupaonice potpuno bezopasne. Studija iz 2014. godine koja je ispitivala javne zahode pronašla je stafilokok, humani papiloma virus (HPV), virus herpesa i E. coli na površinama poput WC daski, dozatora za sapun i podova.

Srećom, prisutnost bakterija ne znači automatski i opasnost od bolesti. Šanse da se patogen uspješno prenese i preživi prilično su niske, ponajviše zato što smo i mi sami prekriveni mikrobima. "Ljudska bića su puna bakterija, od kojih neke mogu uzrokovati bolesti. Ali većinom su to komenzalni organizmi", objasnio je mikrobiolog Jack Gilbert.

"Oni su stalno s nama, a mi smo savršeno zdravi i ne predstavljaju nam nikakvu opasnost." Ključ je u održavanju ravnoteže i ciljanom čišćenju kritičnih točaka, a ne u pokušaju stvaranja sterilnog doma, što bi, prema nekim teorijama, moglo čak i oslabiti naš imunosni sustav.

Top 10 najprljavijih predmeta u domu:

Spužva/krpa za suđe, Sudoper, Držač za četkicu za zube, Zdjela za kućne ljubimce, Spremnik za vodu na aparatu za kavu, Ručka slavine u kupaonici, Igračka za kućne ljubimce, Radna ploča u kuhinji, Ručke štednjaka, Daska za rezanje.

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