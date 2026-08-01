Dva vjenčanja u mjesec dana: 'Najljepša djevojčica na svijetu' pozirala u vjenčanici iz snova

Francuska manekenka i poduzetnica Thylane Blondeau (25), koja je kao šestogodišnjakinja stekla svjetsku slavu nakon što ju je jedan časopis proglasio najljepšom djevojčicom na svijetu, uplovila je u bračnu luku. Svoje sudbonosno "da" izrekla je francuskom glumcu i DJ-u Benu Attalu (29), a bajkovite trenutke s luksuzne ceremonije podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu, otkrivši pritom detalje vjenčanice o kojoj je oduvijek sanjala.

Fotografije s raskošnog vjenčanja prikazuju idiličnu proslavu na otvorenom. Thylane je u objavi otkrila kako je njezina vizija vjenčanja bila "nježna, moderna i bezvremenska", a posebnu je pažnju posvetila zahvali cijelom timu koji je sudjelovao u organizaciji.

Vjenčanica po mjeri i luksuzna proslava

U središtu pozornosti našla se njezina vjenčanica, koju je opisala kao ostvarenje snova. Riječ je o čipkastoj kreaciji visoke mode s dugim rukavima i raskošnim velom, koju je posebno za nju dizajnirala talijanska modna kuća Miu Miu. "Gospodin Prada i gospođa Miu Miu. Zauvijek", napisala je mladenka. Uz glamuroznu vjenčanicu, za njezin je izgled bio zadužen tim vizažista Dior Beauty, što je također s ponosom istaknula.

Ova glamurozna proslava održala se u dvorcu u toskanskom stilu smještenom u Grasseu na jugu Francuske. Ovo je bila druga svadbena ceremonija za par, nakon što su mjesec dana ranije, 29. lipnja, sklopili građanski brak na intimnoj ceremoniji u Parizu.

Spoj dviju poznatih umjetničkih obitelji

Ovim vjenčanjem spojile su se dvije poznate obitelji. Thylane je kći bivšeg nogometaša Patricka Blondeaua i glumice Véronike Loubry, koja je u emotivnom komentaru ispod objave poručila kćeri: "Želim ti svu sreću svijeta, moje malo srce. Ovo vjenčanje ostat će urezano u srcima svih prisutnih."

Njezin suprug, Ben Attal, također dolazi iz poznate umjetničke obitelji. Sin je cijenjenog glumačko-redateljskog para Yvana Attala i Charlotte Gainsbourg, dok su mu baka i djed s majčine strane glazbene ikone, britanska glumica i pjevačica Jane Birkin te legendarni francuski kantautor Serge Gainsbourg.

Thylane i Ben u vezi su od 2020. godine, a zaruke su objavili u ožujku 2026. godine. Sudeći po objavi koja je oduševila njezine pratitelje, njihova je ljubavna priča dobila najljepši mogući nastavak, a fotografije s vjenčanja svjedoče o slavlju koje će se još dugo pamtiti.