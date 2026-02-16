FREEMAIL
JANE BIRKIN /

Ljepota koja nadilazi vrijeme: Bila je puno više od pjevačice, glumice i modne ikone

Ljepota koja nadilazi vrijeme: Bila je puno više od pjevačice, glumice i modne ikone
Foto:
Rođena 14. prosinca 1946. u Londonu, Jane Mallory Birkin odrasla je u imućnoj i uglednoj obitelji. Njezin otac, David Birkin, bio je odlikovani časnik Kraljevske mornarice i špijun tijekom Drugog svjetskog rata, dok je majka, Judy Campbell, bila cijenjena kazališna glumica i muza slavnog Noëla Cowarda.
Jane Birkin, britansko-francuska umjetnica koja je preminula u 76. godini života, bila je puno više od pjevačice, glumice i modne ikone. Ona je bila simbol jedne ere, utjelovljenje boemske elegancije i umjetničke slobode koje su definirale Pariz druge polovice dvadesetog stoljeća. Iako rođena Engleskinja, postala je najpoznatija "Francuskinja" na svijetu, ostavivši iza sebe nasljeđe koje nadilazi skandalozne pjesme i torbicu koja nosi njezino ime. Njezin šarmantni engleski naglasak dok je govorila francuski, nonšalantni stil i hrabrost da živi po vlastitim pravilima učinili su je vječnom ikonom. Njezin život bio je poput njezine umjetnosti: iskren, strastven i nezaboravan.

 

 

16.2.2026.
17:20
Hot.hr
Profimedia
Jane BirkinModaHermesFilmGlazba
