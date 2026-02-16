Ljepota koja nadilazi vrijeme: Bila je puno više od pjevačice, glumice i modne ikone

Jane Birkin, britansko-francuska umjetnica koja je preminula u 76. godini života, bila je puno više od pjevačice, glumice i modne ikone. Ona je bila simbol jedne ere, utjelovljenje boemske elegancije i umjetničke slobode koje su definirale Pariz druge polovice dvadesetog stoljeća. Iako rođena Engleskinja, postala je najpoznatija "Francuskinja" na svijetu, ostavivši iza sebe nasljeđe koje nadilazi skandalozne pjesme i torbicu koja nosi njezino ime. Njezin šarmantni engleski naglasak dok je govorila francuski, nonšalantni stil i hrabrost da živi po vlastitim pravilima učinili su je vječnom ikonom. Njezin život bio je poput njezine umjetnosti: iskren, strastven i nezaboravan.