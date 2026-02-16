FREEMAIL
Finale Dore donijelo je mnoštvo emocija, a evo kako je to sinoć izgledalo

Finale Dore donijelo je mnoštvo emocija, a evo kako je to sinoć izgledalo
Foto: Neva Zganec/pixsell
1 /18
Finale Dore 2026 održano je sinoć, a pobjedu su odnijele članice LELEK s pjesmom “Andromeda”, koja će predstavljati Hrvatsku na Eurovision Song Contest u Beču.

Prema glasovima publike, najviše bodova osvojile su LELEK (96), zatim Cold Snap (70) i Stela Rade (47), dok su najniže ocjene dobile Ananda (7) i Ema Bubić (9). Stručni žiri dodijelio je najviše dvanaestice za LELEK, Stelu Rade, Noelle i Cold Snap, potvrđujući da su se njihove izvedbe istaknule u finalu. Show je bio ispunjen i glazbenim nastupima: nastupili su prošlogodišnji pobjednik Marko Bošnjak, legendarni Tonči Huljić i Magazin.

16.2.2026.
8:05
Hot.hr
Pixsell
Dora 2026.LelekEurosong 2026.Natjecanje
