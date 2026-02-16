FREEMAIL
POD MASKAMA /

Od Edena do Zadra: Kostim Eve primamio sve poglede, evo tko je još ukrasio ulice grada

Od Edena do Zadra: Kostim Eve primamio sve poglede, evo tko je još ukrasio ulice grada
Šarenilo, smijeh i kreativnost obilježili su veliko finale zadarskog karnevala koje se održalo ove nedjelje na Narodnom trgu. Povorka je krenula od Branimira, preko mosta i duž Kalelarge, okupljajući brojne maškarane skupine koje su oduševile publiku maštovitim kostimima i zanimljivim izvedbama. Na trgu ih je dočekao ocjenjivački sud, ali i novi gradonačelnik Ivo Muzika, čija je vladavina od preuzimanja gradskih ključeva naišla na velik interes i brojne reakcije.

Maškare su još jednom pokazale da karneval nije samo obična povorka, već prava pozornica za kreativnost, humor i simboliku. Publiku su zabavljale mažoretkinje iz Zadra i Benkovca, plesne grupe iz Gospića, članovi Dragonboat kluba Zadar u kostimima vatrenog zmaja, ali i brojne druge skupine koje su svojim nastupima unijele veselje i duh zajedništva. Na trgu su se mogli vidjeti i “zombiji”, maskirani Romkinje, plastične kokoši, simbolične predstave Hrvatske žene – majke – kraljice, pa čak i vjenčanje veselih svatova sa Stanova, uz pratnju glazbenih iznenađenja i svećenika.

Ni nagrade nisu ostale nezapažene – osim titule najbolje maskirane skupine, pobjednici su osvojili meso, vino i ostale karnevalske delicije, dok su posljednjeplasirani nagrađeni ulaznicama za koncert. Završnica je još jednom pokazala da zadarski karneval spaja tradiciju, maštovitost i dobro raspoloženje, uz veselu atmosferu koja traje od prve do posljednje maškare.

Više fotografija pogledajte na ezadar.hr

16.2.2026.
11:19
