Prizori koji lede krv u žilama: Skijaš pao na stazu 'tvrdu kao beton' i nepomično ležao

Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini donose nevjerojatne sportske priče, no ponekad i trenutke koji lede krv u žilama. Upravo takav, zastrašujući scenarij odvio se u nedjeljnim kvalifikacijama discipline Big Air, kada je osamnaestogodišnji finski debitant Elias Lajunen doživio stravičan pad koji je na trenutak zaustavio dah gledatelja, natjecatelja i cijelog sportskog svijeta.

Disciplina Big Air poznata je kao jedna od najatraktivnijih, ali i najopasnijih na Zimskim olimpijskim igrama. Natjecatelji se pri velikim brzinama spuštaju niz rampu kako bi se vinuli u zrak i izveli što složenije i spektakularnije trikove. Elias Lajunen, kojeg su komentatori netom prije skoka istaknuli kao jednog od najsjajnijih debitanata, vinuo se s goleme skakaonice visoke 55 metara. U zraku je krenuo u izvođenje niza kompleksnih rotacija, no pri samom kraju trika izgubio je kontrolu.

Nije uspio dovršiti posljednju rotaciju i pri brzini od oko 60 kilometara na sat svom silinom je udario o tlo. Prizor pada šokirao je gledatelje, a nakon teškog pada na leđa i bok, bespomično je klizio licem prema dolje po zaleđenoj stazi, opisanoj kao "tvrdoj poput betona".

Izgledalo je užasno, ali palac je gore

U Snow Parku u Livignu zavladao je potpuni muk, a napetost se mogla rezati nožem. Liječničke ekipe odmah su dotrčale do unesrećenog skijaša. Nekoliko trenutaka koji su se činili kao vječnost prošlo je dok su mu pružali prvu pomoć i pažljivo ga imobilizirali. Dok su ga na nosilima iznosili sa staze, dogodio se trenutak koji je donio kolektivno olakšanje.

Lajunen je, potpuno svjestan, podigao ruku i pokazao publici "palac gore", jasan signal da je unatoč svemu priseban. Taj je potez izazvao pljesak podrške s tribina. Prema prvim informacijama, prevezen je u lokalnu bolnicu na detaljne pretrage, no ključna je vijest da je bio pri svijesti i mogao pomicati sve udove.

Talent je i sin slavnog oca

Iako je njegov olimpijski nastup u Italiji tragično završen, priča o Eliasu Lajunenu daleko je od obične. Ovaj talentirani osamnaestogodišnjak, član skijaškog kluba iz Jyväskylä, sin je jednog od najvećih finskih sportaša svih vremena, Samppe Lajunena. Njegov otac je istinska legenda nordijske kombinacije, osvajač čak tri zlatne medalje na Igrama u Salt Lake Cityju 2002. godine i dva srebra iz Nagana 1998.

Elias je očito naslijedio sportske gene i hrabrost te je krenuo u svijet opasnog slobodnog skijanja. Ovo su mu bile prve Olimpijske igre, na kojima je prethodno nastupio i u disciplini slopestyle te zauzeo 18. mjesto. Ironično, na istoj stazi u Livignu je 2024. na Svjetskom juniorskom prvenstvu bio nadomak medalje, osvojivši četvrto mjesto.