FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ODUZIMALA POGLEDE /

Jutta osvojila srebro, ali kao da je zlato: Svi su gledali u njezinu 'liniju' nakon utrke...

Jutta osvojila srebro, ali kao da je zlato: Svi su gledali u njezinu 'liniju' nakon utrke...
Foto: Anp, Anp/alamy/profimedia
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Svjetska rekorderka Femke Kok osvojila je u nedjelju utrku na 500 metara za žene na ZOI donijevši Nizozemkama njihovo drugo zlato u brzom klizanju na ovim Igrama.

Njezina sunarodnjakinja Jutta Leerdam i Japanka Miho Takagi osvojile su srebro i broncu.

Kok, nepobjediva ove sezone u toj disciplini, opravdala je svoj status favoritkinje, postavivši novi olimpijski rekord od 36,49 sekundi.

Leerdam, zvijezda društvenih mreža s pet milijuna pratitelja na Instagramu, osvojila je srebro nakon zlatne medalje na 1000 metara.

Postolje je bilo isto kao i na 1000 metara, ali drugačijim redoslijedom, jer je Leerdam u toj disciplini završila ispred Kok i Takagi.

15.2.2026.
22:12
Hina
Anp, Anp/alamy/profimedia
Jutta LeerdamZimske Olimpijske Igre 2026
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx