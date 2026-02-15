Jutta osvojila srebro, ali kao da je zlato: Svi su gledali u njezinu 'liniju' nakon utrke...

Svjetska rekorderka Femke Kok osvojila je u nedjelju utrku na 500 metara za žene na ZOI donijevši Nizozemkama njihovo drugo zlato u brzom klizanju na ovim Igrama.

Njezina sunarodnjakinja Jutta Leerdam i Japanka Miho Takagi osvojile su srebro i broncu.

Kok, nepobjediva ove sezone u toj disciplini, opravdala je svoj status favoritkinje, postavivši novi olimpijski rekord od 36,49 sekundi.

Leerdam, zvijezda društvenih mreža s pet milijuna pratitelja na Instagramu, osvojila je srebro nakon zlatne medalje na 1000 metara.

Postolje je bilo isto kao i na 1000 metara, ali drugačijim redoslijedom, jer je Leerdam u toj disciplini završila ispred Kok i Takagi.