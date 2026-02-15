Promjena boje u kanalu Odre uzemirila mještane: Što se događa s odvodom?

U industrijskoj zoni u Lekeniku u nedjelju je došlo do istjecanja opasnih kemikalija u odvodni kanal koji je izravno povezan s rijekom Odrom, zbog čega su mještani slučaj prijavili nadležnim službama kao mogući ekocid.

Prema informacijama s terena, kemikalije su istekle iz tvrtke Tracto d.o.o., veletrgovine kemikalijama za autoindustriju, navodi Pixell. Incident se dogodio u Zagrebačkoj ulici, a zabrinuti stanovnici tvrde kako postoji ozbiljna opasnost od onečišćenja vode i tla.

Mještani ističu da se odvodni kanal ulijeva u rijeku Odru, čime se, kako navode, potencijalno ugrožava čitav ekosustav Odranskog polja. Riječ je o zaštićenom području koje je 2006. godine proglašeno značajnim krajobrazom zbog iznimne biološke raznolikosti, poplavnih nizinskih šuma, pašnjaka i riječnog sustava.

Stanovnici tog područja dodatno su uznemireni jer se mnoge obitelji ondje bave poljoprivredom i ovise o kvaliteti tla i vode. Strahuju da bi eventualno zagađenje moglo imati dugoročne posljedice na usjeve, stoku i zdravlje ljudi, ali i na živi svijet koji obitava uz rijeku.