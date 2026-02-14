U Areni srpska pjevačica koja je jednom imala figuru Miloševića, a pazite što su priredili Škoro i Zloki

Brojne glazbene zvijezde diljem Hrvatske obilježile su Valentinovo koncertima koji su okupili tisuće zaljubljenih parova i vjernih obožavatelja. Romantična atmosfera, emotivne balade i rasprodane dvorane obilježile su večer ljubavi u nekoliko hrvatskih gradova.

U zagrebačkoj Arena Zagreb nastupila je srpska pjevačica Ana Bekuta, koja je publici priredila večer ispunjenu ljubavnim i narodnjačkim pjesmama.

Bekuta je prije nekoliko godina pustila novinare u svoj dom u Beogradu te pokazala kristalnu figuricu na kojoj je oslikan bivši predsjednik Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević. "Ovo je Milutin dobio za 70. rođendan. I nek stoji. Vrijeme će pokazati tko je bio tko", kazala je Bekuta tada.

Spektakl je bio i u Sisak, gdje je koncert održao Miroslav Škoro. Škoro je svojim prepoznatljivim tamburaškim zvukom i domoljubnim notama rasplesao i raznježio okupljene. Publika je uživala u kombinaciji ljubavnih balada i energičnijih pjesama, a atmosfera je prožeta zajedništvom i pozitivnim emocijama.

Posebnu notu Valentinovu dala je legendarna Jasna Zlokić, koja je nastupila na humanitarnom koncertu u Dubrovnik. Uz bezvremenske hitove koji su obilježili njezinu bogatu karijeru, Zlokić je još jednom pokazala zašto je jedna od najomiljenijih domaćih pjevačica.

Kako je sve izgledalo i kakva je atmosfera vladala na koncertima, pogledajte u našoj galeriji.