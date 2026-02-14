Lijepe djevojke i mladići ukrali poglede u centru Zadra

Subotnje jutro u Zadru osvanulo je u znaku ljubavi. Valentinovo je i ove godine obojilo gradske ulice toplim emocijama, a sunčano vrijeme dodatno je izmamilo brojne Zadrane, ali i turiste u šetnju starom jezgrom.

Centar Zadra bio je ispunjen osmijesima, zagrljajima i – cvijećem. U rukama zaljubljenih parova najčešće su se mogli vidjeti crvene ruže, simboli ljubavi koji su ovoga dana pronašli svoje mjesto na svakom koraku. Mladi, ali i oni nešto stariji, nisu skrivali emocije, a romantična atmosfera osjećala se u zraku.

Kako je Zadar disao u znaku ljubavi ove subote, svojim je objektivom zabilježio fotograf Bojan Bogdanić i portal eZadar, uhvativši niz emotivnih i spontanih trenutaka koji svjedoče da romantika i dalje živi na gradskim ulicama.