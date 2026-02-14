FREEMAIL
VALENTINOVO /

Boysi na poseban način obilježili povratak imena Dinamo! Ovo je ljubav koja ne poznaje granice

Foto: Matija Habljak/pixsell
U prvom subotnjem susretu 22. kola HNL-a na maksimirskom su stadionu nogometaši Dinama svladali Istru 1961 s 4-0 (1-0) čime su dodatno učvrstili prvo mjesto na ljestvici.

U ovom trenutku Dinamo ima osam bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Hajduk, s tim da će Splićani u nedjelju u ovom kolu gostovati kod Osijeka.

U drugom poluvremenu Bad Blue Boysi obilježili su 26 godina od povratka imena Dinamo. Na današnji dan 2000. klub je ponovno dobio staro ime, a euforija je kulminirala pod zapadnom tribinom kada je Velimir Zajec poručio: “Imamo Dinamo.”

Na skupštini je 44 od 45 članova glasalo za povratak imena koje je osam i pol godina ranije ukinuo Franjo Tuđman, preimenovavši klub u HAŠK Građanski, a potom u Croatiju.

Navijači tada nisu slavili samo ime, već i kraj pritisaka i represije prema onima koji su nastavili navijati za Dinamo.

14.2.2026.
18:27
Sportski.net
Matija Habljak/pixsell
DinamoBad Blue BoysiValentinovo
