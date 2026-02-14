Pogledajte kako Galeb izgleda dan nakon sudara: Velika rupa nastala na pramcu

Turski teretni brod Deniz Aday u petak navečer u Rijeci udario je u brod Galeb.

Novi list neslužbeno je doznao da je teretnjaku prilikom manevra otkazao motor, a potom se "naslonio" na pramac Galeba koji je bio privezan na lukobranu. Prije toga je pak povukao dizalicu s terminala.

Srećom, u nesreći nije bilo ozlijeđenih, no na galebu je nastala materijalna šteta. Na fotografijama koje su osvanule dan na nakon vidi se velika rupa na pravcu.

Brod koji je udario u Galeb inače plovi pod zastavom Barbadosa, a baš je u petak navečer trebao isploviti za Tursku. Međutim, nakon nesreće izdana mu je zabrana isplovljavanja, a remorkeri su ga u međuvremenu oteglili.

Oglasila se Rinčić

Na teren je nedugo nakon nezgode pristigla i riječka gradonačelnica Iva Rinčić, koja je istaknula da je najbitnije da nema ljudskih žrtava ili onečišćenja.

"Vidljivo je da određena razina štete postoji, najviše u dijelu priključaka vode i struje", rekla je Rinčić u petak. Na pitanje novinara hoće li incident utjecati na rok dovršetka obnove Galeba, a to je kraj ove godine, gradonačelnica je poručila da je teško predvidjeti, no da se nada kako ipak neće biti kašnjenja.

Rinčić je također navela da brod ima osiguranje, no da će se tek naknadno vidjeti kako će se i hoće li se uopće naplaćivati šteta.

