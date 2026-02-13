Nije to bio tek običan izlazak: Ovako se nekad tulumarilo u hrvatskom mjestu

U ovotjednom izdanju serijala „U rikverc petkom“ portal eMedjimurje vraća nas u 2013. godinu i klub Podroom u Čakovcu, mjesto koje je godinama slovilo za jednu od najposebnijih večernjih adresa u gradu. Nije to bio tek običan izlazak, nego izbor onih koji su tražili dobru glazbu, autentičnu atmosferu i ekipu koja zna zašto dolazi.

Kroz našu fotogaleriju prisjetite se live koncerata, partyja i legendarnog „podroomarenja“ koje je obilježilo vikende mnogih Međimuraca. Poseban pečat Podroomu davale su petkom žive svirke, subotnji partyji do sitnih sati te opuštena četvrtkom druženja, a pozornicom su prolazili izvođači poput Lucky Marcell & Ramblin, Kein Engel – Rammstein Tribute Banda i benda Metalika – moj dobar drugar. Spoj glasne gitare, pjevne publike i prepoznatljivog vibe-a ponovno oživite u nastavku