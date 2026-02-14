Planirali su savršeno Valentinovo, a završilo im je katastrofom: Nevjerojatno što im se dogodilo
Valentinovo je dan koji mnogi parovi čekaju s posebnim uzbuđenjem. Dan ispunjen malim znakovima pažnje, romantičnim večerama, pažljivo biranim poklonima i porukama koje se čuvaju zauvijek. Sve je u znaku srca, nježnosti i osjećaja koji se žele pokazati glasnije nego inače. No, koliko god planovi bili savršeno iscrtani, stvarnost ponekad odluči napisati potpuno drugačiji scenarij. Umjesto svijeća i poljubaca, dim iz kuhinje. Umjesto oduševljenja, razočaranje. Umjesto romantične geste, nesporazum koji preraste u svađu. Nekim parovima Valentinovo je, nažalost, krenulo u potpuno pogrešnom smjeru. Buketi su stigli uvenuli, večere su završile u smeću, desert je zagorio, a poklon koji je trebao izazvati osmijeh, završio je u kontejneru. Upravo zato izdvojili smo s Reddita 20 najvećih nezgoda koje su se dogodile parovima na Valentinovo. Od sitnih pehova koji su izazvali smijeh do situacija koje su ostavile gorak okus i možda promijenile tijek veze.