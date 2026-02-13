Letjele šake, laktovi i palice: Finci i Šveđani se 'poubijali' kao da nema sutra

U derbiju skupine B olimpijskog turnira hokejaša na ledu na ZOI u Milanu Finska je svladala Švedsku sa 4-1.

Finci su stvorili prednost od 2-0 u prvih 20 minuta golovima Nikolasa Matinpala (7:44) i Antona Lundella (15:26), da bi početkom druge trećine Rasmus Dahlin (24:39) pogotkom s igračem više smanjio na 2-1. No, Joel Armia (32:47) je na lucidno dodavanje Erika Haule zabio za 3-1 kada je Finska imala igrača manje na ledu, da bi pobjedu Finske u zadnjem periodu susreta potvrdio Mikko Rantanen (59:25) pogotkom u praznu mrežu 35 sekundi prije kraja.

Utakmicu je obilježila i velika tučnjava koja je bila žestoka čak i po standardima hokeja na ledu.

U drugom susretu 2. kola ove skupine Slovačka je ostvarila drugu pobjedu svladavši domaćina Italiju sa 3-2. Libor Hudaček (23:51) i Matuš Šukel (33:45) doveli su Slovačku u prednost 2-0, Matt Bradley (37:06) vratio je Italiju na gol zaostatka uoči zadnjih 20 minuta u kojima je Adam Ružička (51:54) povisio na 3-1 prije no što je Dustin Gazley (56:25) smanjio na konačnih 3-2.

Slovačka je na vrhu ljestvice sa šest bodova, Finska i Švedska imaju po tri, dok je Italija na dnu bez bodova.

Izravni plasman u četvrtfinale izborit će sva tri pobjednika skupina te najbolja drugoplasirana reprezentacija, dok će svih preostalih osam sastava u međurundu.