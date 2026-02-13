Muke po 208 centimetara: Otvoreno snima svakodnevne situacije, pa i one kada su frajeri u pitanju
Bivša košarkašica i popularna TikTok kreatorica Nancy Mulkey privukla je milijunsku publiku ne samo svojom impresivnom visinom, već i brutalno iskrenim i često provokativnim izjavama o muškarcima, samopoštovanju i izazovima modernog dejtanja. Njezini kratki videozapisi postali su platforma za rušenje stereotipa, ali i za poticanje rasprava o tome što žene, posebno one iznadprosječno visoke, traže u partnerima. Kroz humor, sarkazam i izravnost, Mulkey je izgradila brend koji rezonira s mnogima, dok istovremeno izaziva i one koji se ne slažu s njezinim stavovima.