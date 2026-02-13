FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAKON 140 GODINA /

Kultna trgovina Nama na petak 13. zatvara svoja vrata: Netko je ispred ulaza ostavio lampion

Kultna trgovina Nama na petak 13. zatvara svoja vrata: Netko je ispred ulaza ostavio lampion
Foto: Pixsell/ Patrik Macek/sanjin Strukic
1 /20
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kultna zagrebačka trgovina Nama u Ilici danas zatvara svoja vrata nakon 140 godina rada. Trgovina službeno zatvara vrata upravo na petak 13., a nakon što je Grad Zagreb odustao od prava prvokupa, Nama ide u privatne ruke. 

Trgovački sud u Zagrebu donio je rješenje kojim se zgrada Name u zagrebačkoj Ilici dosuđuje kupcu - tvrtki "Izbor šesti" kojoj se nalaže i da u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja uplati oko 12 milijuna eura razlike između ponuđene cijene od preko 17 milijuna i nešto više od 5 milijuna eura uplaćene jamčevine.

Osim toga, kupac je obvezan s nekretninom kupiti i trgovačku robu po nabavnoj vrijednosti  te je dužan nastaviti poslovanje i preuzeti zaposlenike u iduće dvije godine.

13.2.2026.
10:42
danas.hr
Pixsell/ Patrik Macek/sanjin Strukic
NamaZagrebIlicaLampion
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx