Kultna trgovina Nama na petak 13. zatvara svoja vrata: Netko je ispred ulaza ostavio lampion

Kultna zagrebačka trgovina Nama u Ilici danas zatvara svoja vrata nakon 140 godina rada. Trgovina službeno zatvara vrata upravo na petak 13., a nakon što je Grad Zagreb odustao od prava prvokupa, Nama ide u privatne ruke.

Trgovački sud u Zagrebu donio je rješenje kojim se zgrada Name u zagrebačkoj Ilici dosuđuje kupcu - tvrtki "Izbor šesti" kojoj se nalaže i da u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja uplati oko 12 milijuna eura razlike između ponuđene cijene od preko 17 milijuna i nešto više od 5 milijuna eura uplaćene jamčevine.

Osim toga, kupac je obvezan s nekretninom kupiti i trgovačku robu po nabavnoj vrijednosti te je dužan nastaviti poslovanje i preuzeti zaposlenike u iduće dvije godine.