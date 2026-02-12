Pogledajte raskoš u kojem živi uhićeni Grgić, prizori s bazena obaraju s nogu...

Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić uhićen je u četvrtak ujutro zbog sumnje na korupciju i trgovinu utjecajem. Istražitelji sumnjaju da je počinio više kaznenih djela zlouporabe položaja vezanih uz poslove na lokalnoj infrastrukturi i gradske natječaje. Grgić je već bio na meti istražitelja, prvi put je uhićen u rujnu 2020.

Pred našim kamerama komentirao je uhićenje. Rekao je da se "ne osjeća krivim". Na pitanje je li tražio mito, sarkastično je odgovorio: "Za 200 eura! Za 200 eura jesam".

Prema neslužbenim informacijama, Grgić je od lokalnih ugostitelja tražio novac kako bi im osigurao najam gradskih lokala, no ugostitelji su odbili to platiti.

Grgić se spominje i u aferi muljanja i sa zakupom gradskog zemljišta i to tako da bi spustio cijenu najma, a zauzvrat je Grgićeva tvrtka bila ili podizvođač ili je realizirala svoje projekte uz tvrtke koje su dobivale zemljišta u zakup.

Grgić u Novoj Gradiški ima kuću koja je procijenjena na 199.084 eura. Veliko imanje s bazenom u fokus javnosti dospjelo je prije 12 godina, i to nakon objave svadbene snimke bračnog para Grgić. Mladenci, Vinko i Magdalena pred kamerama se odmaraju uz bazen, brčkaju noge u vodi te odlaze na Vespi, sve u vjenčanoj odjeći.

