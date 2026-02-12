Lijepa Amerikanka lovi na Igrama ono što nitko prije nije uspio, a svi gledaju tko joj čuva leđa

Američka snowboarderica Chloe Kim ponovno je u središtu svjetske sportske javnosti. Dok na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji lovi povijesno treće uzastopno zlato u halfpipeu, njezin nastup obilježen je oporavkom od ozljede, snažnom porukom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i dirljivom podrškom s tribina koju joj pruža njezin partner, NFL zvijezda Myles Garrett. Sa samo dvadeset pet godina, Kim nije samo sportska ikona, već i glas generacije koja se ne boji istupiti.

Nakon što je na Igrama u Pyeongchangu 2018. sa samo sedamnaest godina postala najmlađa olimpijska pobjednica u halfpipeu, a zatim obranila naslov u Pekingu 2022. godine, Chloe Kim stigla je u Milano i Cortinu s jednim ciljem: ostvariti "three-peat", pothvat koji nitko prije nje u ovoj disciplini nije uspio. No, put do finala nije bio lak. Samo mjesec dana prije Igara, tijekom treninga u Švicarskoj, iščašila je rame, što je dovelo u pitanje njezin nastup.

Ipak, pokazala je zašto je smatraju jednom od najvećih svih vremena. U srijedu, 11. veljače, u kvalifikacijama u Livignu, odvozila je gotovo savršenu prvu vožnju i s visokim ocjenama osigurala mjesto u finalu. Time je odagnala sumnje u svoju spremnost i poslala jasnu poruku konkurenciji da je unatoč svemu došla po ono što joj pripada. Njezina karijera već je ispunjena nevjerojatnim postignućima, uključujući osam zlatnih medalja s X Gamesa i izvođenje revolucionarnih trikova poput dva uzastopna okreta od 1080 stupnjeva i povijesnog okreta od 1260 stupnjeva izvedenog 2024. godine.

Dok Chloe dominira snježnim padinama, pažnju medija privlači i njezina veza s Mylesom Garrettom, jednim od najboljih obrambenih igrača američkog nogometa i zvijezdom Cleveland Brownsa. Garrett, koji je dvaput proglašen najboljim obrambenim igračem NFL-a, doputovao je u Italiju odmah nakon završetka sezone i Super Bowla kako bi bio uz nju.

Myles Garrett is at the #WinterOlympics to support Olympic gold medalist Chloe Kim, his girlfriend ♥️ pic.twitter.com/keElMZxX6J — Yahoo Sports (@YahooSports) February 11, 2026

Kamere su zabilježile njihove nježne trenutke uz stazu, a njihova veza postala je jedna od glavnih priča Igara. Par, koji je svoju vezu potvrdio u studenom 2025., prvi je put zajedno viđen u javnosti u svibnju iste godine na dodjeli nagrada Crunchyroll Anime Awards u Japanu. Chloe je u jednom intervjuu priznala kako prije upoznavanja nije imala pojma tko je on, jer u njezinoj obitelji, porijeklom iz Južne Koreje, nikad nisu pratili američki nogomet. Danas jedno drugo opisuju kao svoj "oslonac" i najveću podršku.

"Ona je moj oslonac tijekom cijele godine, sada sam ja tu da budem njezin", izjavio je Garrett, potvrđujući koliko im znači međusobna podrška u zahtjevnim profesionalnim karijerama.

Osim sportskih i ljubavnih priča, Chloe Kim se neposredno prije natjecanja našla i u središtu političke kontroverze. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama napao njezina kolegu, skijaša Huntera Hessa, nazvavši ga "pravim gubitnikom" jer je izrazio pomiješane osjećaje oko predstavljanja SAD-a zbog oštre imigracijske politike, Kim je odlučila javno stati u obranu svog prijatelja i suigrača.

Kao kći južnokorejskih imigranata koja se i sama godinama suočavala s rasističkim porukama, osjetila je potrebu reagirati. "Moji roditelji su imigranti iz Koreje, tako da me ova situacija pogađa osobno", izjavila je. "Ponosna sam što predstavljam Sjedinjene Države, zemlju koja je mojoj obitelji i meni pružila toliko prilika. Ali mislim da imamo pravo izraziti svoje mišljenje o onome što se događa i da moramo voditi s ljubavlju i suosjećanjem. U ovakvim trenucima važno je da se ujedinimo i stanemo jedni za druge."

Njezin istup pokazao je zrelost i hrabrost, potvrdivši njezin status uzora koji nadilazi sportske arene. Dok se priprema za finalnu vožnju koja bi je mogla upisati u besmrtnost, Chloe Kim dokazuje da je pobjednica na više razina: kao sportašica koja pomiče granice, kao osoba koja se ne boji zauzeti za ispravne vrijednosti i kao inspiracija milijunima diljem svijeta.

