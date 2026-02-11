FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LJUBAVNA PRIČA KOJA TRAJE /

Veliki jubilej za Sandija i Ilinu: Pogledajte kako su slavili vjenčanje prije 20 godina

Veliki jubilej za Sandija i Ilinu: Pogledajte kako su slavili vjenčanje prije 20 godina
Foto: Tomislav Miletic/pixsell
1 /16
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sandi i Ilina Cenov slave 20 godina braka. Na današnji dan 2006. vjenčali su se  u zagrebačkoj Gradskoj vijećnici. Nakon matičara, slavlje se nastavilo u restoranu Stari Puntijar u zagrebačkom kvartu Gračani.

Priča o njihovoj ljubavi počela je još 2005. godine na skijalištu Nassfeld, a tri mjeseca kasnije vjenčali su se na Baliju. No brak je morao biti službeno potvrđen u Hrvatskoj.

U galeriji pogledajte fotografije s njihove proslave prije 20 godina i prisjetite se trenutaka koji su obilježili početak dugog zajedničkog života Sandija i Iline.

 

 

11.2.2026.
19:40
Hot.hr
Tomislav Miletic/pixsell
VjenčanjeSandi Cenov2006
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx