Veliki jubilej za Sandija i Ilinu: Pogledajte kako su slavili vjenčanje prije 20 godina

Sandi i Ilina Cenov slave 20 godina braka. Na današnji dan 2006. vjenčali su se u zagrebačkoj Gradskoj vijećnici. Nakon matičara, slavlje se nastavilo u restoranu Stari Puntijar u zagrebačkom kvartu Gračani.

Priča o njihovoj ljubavi počela je još 2005. godine na skijalištu Nassfeld, a tri mjeseca kasnije vjenčali su se na Baliju. No brak je morao biti službeno potvrđen u Hrvatskoj.

U galeriji pogledajte fotografije s njihove proslave prije 20 godina i prisjetite se trenutaka koji su obilježili početak dugog zajedničkog života Sandija i Iline.