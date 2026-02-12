Sirova privlačnost i nestvarna ljepota: Tko je žena koja je tijelom raspametila svijet?

Teyana Taylor (35) (rođena 10. prosinca 1990. u Harlemu, New York) američka je pjevačica, plesačica, glumica, redateljica i modna ikona koja je karijeru započela vrlo rano, koreografirajući spot za Beyoncé s tek 15 godina. Širu je publiku osvojila nastupom u MTV-jevom showu My Super Sweet 16, a glazbeni proboj doživjela je suradnjom s Kanyeom Westom, osobito nakon upečatljivog nastupa u spotu „Fade“ 2016. godine, koji joj je donio globalnu prepoznatljivost i MTV nagradu. Osim glazbe, uspješno je izgradila i glumačku karijeru, posebno hvaljenu ulogom u filmu A Thousand and One (2023.), dok kao redateljica spotova radi pod pseudonimom „Spike Tee“. U privatnom životu bila je u braku s bivšim NBA igračem Imanom Shumpertom, s kojim ima dvije kćeri, a posljednjih godina otvoreno govori o osobnim izazovima, razvodu i zdravstvenim strahovima, potvrđujući status jedne od najsnažnijih i najsvestranijih žena američke scene.