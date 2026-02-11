Jedna od najboljih atletičarki Španjolske potvrdila romansu s 12 godina starijim golmanom

Španjolski sportski svijet nedavno je dobio novi omiljeni par. Bivši vratar Atlético Madrida, Miguel Ángel Moyá, i jedna od najistaknutijih španjolskih atletičarki, Fátima Diame, potvrdili su svoju vezu i izazvali lavinu reakcija. I dok je Moyá dobro poznato lice s nogometnih terena, u središtu pozornosti našla se upravo Diame, atletičarka čija karijera i životna priča nadilaze sportske naslove.

Devetog veljače 2026. godine, zajedničkom objavom na Instagramu, par je prekinuo višemjesečna nagađanja. Serija zajedničkih fotografija uz jednostavnu, ali moćnu poruku "Poklopiti se u pravom trenutku. I uživati u tome." bila je dovoljna da zapali društvene mreže. Čestitke su stizale sa svih strana, od košarkaške legende Rudyja Fernándeza do atletskog prvaka Jordana Díaza, potvrđujući status koji oboje uživaju u španjolskom sportu. Mediji su se odmah usredotočili na razliku od dvanaest i pol godina između 41-godišnjeg Moye i 29-godišnje Diame, no fokus se brzo prebacio na impresivnu karijeru atletičarke iz Valencije.

Miguel Ángel Moyá, koji se od nogometa oprostio 2021. godine nakon uspješne karijere u klubovima poput Valencije, Getafea i Real Sociedada, danas radi kao cijenjeni stručni komentator. No, njegova nova partnerica priča je za sebe, žena koja je ispisala neke od najsvjetlijih stranica moderne španjolske atletike.

Rođena u Valenciji u obitelji senegalskih imigranata, Fátima Diame specijalizirala se za skok u dalj i troskok, a njezina vitrina s trofejima svjedoči o izvanrednom talentu i nepokolebljivoj radnoj etici. Njezin najveći međunarodni uspjeh dogodio se na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Glasgowu 2024. godine, gdje je osvojila brončanu medalju skokom od 6,78 metara, donijevši veliko slavlje španjolskoj atletici.

Međutim, priča koja najbolje opisuje njezin karakter dogodila se godinu dana kasnije, na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Nanjingu 2025. Unatoč bolnoj ozljedi pete koja ju je prisilila da promijeni odraznu nogu, što je za skakača gotovo nezamisliv pothvat, Diame je ponovno stala na postolje. S rezultatom 6,72 metra osvojila je drugu uzastopnu svjetsku broncu, dokazavši mentalnu snagu koja definira istinske šampione. Njezina sportska priča uključuje i medalje s Mediteranskih igara te Europskog juniorskog prvenstva, kao i višestruke naslove prvakinje Španjolske.

Fátima Diame dvaput je predstavljala Španjolsku na Olimpijskim igrama. Nakon debija u Tokiju 2020., na Igrama u Parizu 2024. napravila je ključan iskorak, plasiravši se u finale i završivši natjecanje među pet najboljih skakačica svijeta. Njezin osobni rekord u skoku u dalj iznosi impresivnih 6,82 metra, a postignut je još 2021. godine.

Ključ njezina uspjeha leži i u suradnji s legendarnim kubanskim trenerom Ivánom Pedrosom. U njegovoj elitnoj grupi u Guadalajari trenira rame uz rame s olimpijskom pobjednicom i svjetskom rekorderkom Yulimar Rojas, što joj omogućuje rad u najkonkurentnijem okruženju na svijetu.

Izvan atletske staze, Fátima Diame postala je uzor mladima, ne samo zbog sportskih rezultata, već i zbog svoje karizme i otvorenosti. Gostovanja u popularnim emisijama poput La Resistencia približila su je široj publici, koja u njoj vidi simbol uspjeha, otpornosti i moderne Španjolske

