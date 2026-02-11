Svi pričaju o Lundholmu: Ovo je transrodni sportaš koji je nastupio u ženskoj konkurenciji

Šveđanka Elis Lundholm danas je postala prva otvoreno transrodna sportašica koja je nastupila u ženskoj konkurenciji u bull ridingu na Zimskim olimpijskim igrama. Dvadesettrogodišnja skijašica identificira se kao muškarac, no kako nije prošla medicinsku prilagodbu spola, prema važećim pravilima nastupa u ženskoj kategoriji.

Lundholm ističe da je odluka o javnom istupu bila ispravna te navodi da je iz okoline dobio isključivo pozitivne reakcije. U današnjim kvalifikacijama u Livignu završio je na posljednjem mjestu nakon pogreške, pa će u srijedu u drugoj vožnji tražiti plasman u finale.

Igre u Milanu posljednje su prije uvođenja novih, univerzalnih pravila Međunarodnog olimpijskog odbora o nastupu transrodnih sportaša. Lundholm naglašava da se natječe u ravnopravnim uvjetima te da prema trenutačnim propisima ne vidi problem u nastupu u ženskoj konkurenciji.