Osvojila zlato i srušila rekord pa krenula skidati opremu: Problematični dečko sve pratio iz prvog reda

Osvojila zlato i srušila rekord pa krenula skidati opremu: Problematični dečko sve pratio iz prvog reda
Nizozemka Jutta Leerdam (27) osvojila je naslov olimpijske pobjednice u brzom klizanju na 1000 metara na ZOI u Milanu.

Nositeljica američke zastave na svečanosti otvaranja Erin Jackson zauzela je šesto mjesto sa 2.69 sekundi zaostatka, no ona će svoju najveću šansu tražiti u nedjelju kada je na programu utrka na 500 metara, disciplina u kojoj je braniteljica naslova.

Nakon što u prve dvije discipline u Milanu nije osvojila niti jednu medalju, svjetska velesila u brzom klizanju Nizozemska u ponedjeljak je opravdala reputaciju, a njezine su reprezentativke napokon razgalile svoje brojne navijače u dvorani.

9.2.2026.
19:43
