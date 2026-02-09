Ona je ukrala show na Super Bowlu: Evo kako se pop ikona mijenjala kroz godine

Lady Gaga (39), američka pjevačica, glumica i modna ikona, već više od desetljeća plijeni pažnju svojim ekscentričnim kostimima, snažnim vokalom i upečatljivim nastupima. Proslavila se hitovima poput Poker Face i Bad Romance, a film A Star Is Born donio joj je i Oscar za najbolju originalnu pjesmu Shallow. Gaga je poznata po svom modnom eksperimentiranju – od haljina od mesa do futurističkih scenografija – što je dodatno učvrstilo njezin status svjetske pop i modne zvijezde. Nedavno je iznenadila publiku pojavom kao specijalna gošća na poluvremenu Super Bowla uz Bad Bunnyja (31), a njezin scenski nastup još je jednom pokazao koliko je svestrana umjetnica. Osim glazbe i mode, Gaga se ističe i aktivizmom, posebno u borbi za prava LGBTQ+ zajednice i mentalno zdravlje mladih. Njena karizma, energija i neprestana kreativnost čine je jednom od najprepoznatljivijih figura suvremene pop kulture.