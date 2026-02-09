Stuttgart zamijenila Zagrebom: Tko je atraktivna Soraya o kojoj bruje društvene mreže?

Nova sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni' donosi dvostruko uzbuđenje s čak dva neženje, Petrom i Karlom, a među djevojkama koje se bore za njihovu naklonost je i 21-godišnja Soraya. Ova atraktivna djevojka nalazi se u Petrovom timu, a već u prvim epizodama itetako se istaknula u gomili ljepotica.

Novu sezonu Gospodina Savršenog pratite na RTL-u od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati ili odmah na platformi Voyo.