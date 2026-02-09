FREEMAIL
PRIVUKLA VELIKU PAŽNJU /

Stuttgart zamijenila Zagrebom: Tko je atraktivna Soraya o kojoj bruje društvene mreže?

Foto: Instagram
Iako je odrasla u multikulturalnom okruženju Stuttgarta, Soraya (21) je prije godinu dana odlučila spakirati kofere i preseliti se u hrvatsku metropolu.
1 /23
Nova sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni' donosi dvostruko uzbuđenje s čak dva neženje, Petrom i Karlom, a među djevojkama koje se bore za njihovu naklonost je i 21-godišnja Soraya. Ova atraktivna djevojka nalazi se u Petrovom timu, a već u prvim epizodama itetako se istaknula u gomili ljepotica. 

Novu sezonu Gospodina Savršenog pratite na RTL-u od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati ili odmah na platformi Voyo

 

9.2.2026.
14:59
Hot.hr
Instagram/kolaž
Gospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026VoyoRtl
