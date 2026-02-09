Neželjeni gost uništio Super Bowl! Pogledajte scene koje se nisu mogle vidjeti na TV-u

Seattle Seahawksi osvojili su naslov prvaka NFL-a svladavši New England Patriotse s 29:13 u Super Bowlu LX, odigranom u Santa Clari. Bila je to njihova druga titula u povijesti, do koje su stigli u četvrtom nastupu u velikom finalu, nakon prvog slavlja 2013. godine. S druge strane, Patriotsima je ovo bio šesti poraz u ukupno 12 odigranih Super Bowlova.

Utakmica se igrala na stadionu Levi’s u Kaliforniji, a veliko finale pratila je i raskošna glazbena pauza na poluvremenu. Glavna zvijezda Halftime Showa bio je Bad Bunny, koji je time ušao u povijest kao prvi latinoamerički solo izvođač u ulozi predvodnika tog spektakla.

No susret nije obilježila samo igra i zabavni program. U posljednjoj četvrtini došlo je do neobičnog prekida kada je muškarac bez majice utrčao na teren. Pretrčao je dio igrališta prije nego što su ga zaštitari srušili u blizini linije od deset jardi. U njegovu zaustavljanju pomogao je i hvatač Patriotsa Kyle Williams, koji je zajedno s redarima ispratio uljeza s travnjaka.

Televizijska mreža NBC nije prikazala incident tijekom prijenosa, ali su se snimke ubrzo pojavile na društvenim mrežama. Fotografije su pokazale da je muškarac po tijelu imao ispisane poruke “FXALEXG” i “Trade With Athena”, što upućuje na promociju trgovca s Instagrama. Taj je potez dodatno razljutio organizatore i sigurnosne službe.