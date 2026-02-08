Tragična sudbina predsjednikovog sina i njegove supruge i danas intrigira javnost

Četvrt stoljeća nakon tragične zrakoplovne nesreće u kojoj su živote izgubili John F. Kennedy Jr., sin ubijenog američkog predsjednika Johna F. Kennedyja, njegova supruga Carolyn Bessette i njezina sestra Lauren Bessette, priča o jednom od najslavnijih parova devedesetih ne prestaje fascinirati javnost.

Bili su utjelovljenje američke aristokracije, spoj ljepote, stila i nasljeđa, no njihova je bajka imala tragičan kraj koji je ostavio neizbrisiv trag u kolektivnom sjećanju.

Sin ubijenog američkog predsjednika

John F. Kennedy Jr. od rođenja je bio predodređen za život pod svjetlima reflektora. Njegov otac, 35. američki predsjednik John F. Kennedy, ubijen je 22. studenog 1963., samo tri dana prije Johnovog trećeg rođendana. Slika trogodišnjeg dječaka koji na očevom sprovodu salutira lijesu postala je jedan od najpotresnijih prizora 20. stoljeća i zauvijek ga obilježila.

Odrastao je pod budnim okom majke Jacqueline Kennedy Onassis, koja ga je štitila od medija i tereta slavnog prezimena, a njihov odnos bio je iznimno blizak. John je diplomirao američke studije na Sveučilištu Brown, a kasnije, na majčin nagovor, i pravo na Sveučilištu u New Yorku. Nažalost, Jacqueline nikada nije upoznala Carolyn. Preminula je 1994. godine, prije nego što je veza njezina sina postala javna, a Carolyn je, prema tvrdnjama prijatelja, zamjerala Johnu što joj nije pružio priliku da upozna njegovu majku.

Žena koja je osvojila 'američkog princa'

Prije nego što je postala gospođa Kennedy, Carolyn Bessette bila je uspješna i neovisna žena. Rođena 1966. godine, karijeru je gradila u modnoj industriji, gdje se od prodavačice u Bostonu probila do pozicije direktorice za odnose s javnošću u prestižnoj kući Calvin Klein u New Yorku. Njezin minimalistički stil i profinjena elegancija pretvorili su je u ikonu devedesetih, a njezin utjecaj na modu osjeća se i danas kroz trend "tihog luksuza".

Iako su je mediji često prikazivali kao hladnu i distanciranu, prijatelji i suradnici opisivali su je kao iznimno toplu, duhovitu i inteligentnu osobu. Njegova asistentica, RoseMarie Terenzio, jednom je rekla: "Carolyn je bila dinamična. Mnogo više nego što bi ijedna fotografija mogla zabilježiti." Imala je snažnu osobnost i nije se bojala suprotstaviti Johnu, što je on, prema riječima prijatelja, iznimno cijenio. Povjesničar Steven M. Gillon rekao je: "Carolyn bi mu se suprotstavila više nego bilo tko drugi s kim je John bio, i mislim da je Johnu to u određenoj mjeri trebalo."

Od tajne romanse do braka pod opsadom javnosti

John i Carolyn upoznali su se 1992. godine, no njihova veza postala je ozbiljna tek 1994., nakon što je on prekinuo s glumicom Daryl Hannah. John je bio uporan, no Carolyn je oklijevala. Shvaćala je da ulazak u obitelj Kennedy nosi ogroman teret slave s kojim se nije znala nositi. Kad ju je zaprosio, navodno je trebala tri tjedna da pristane, mučeći se s pitanjem koje je povjerila prijateljima: "Nije pitanje želim li provesti ostatak života s tobom. Pitanje je jesam li ja stvorena da budem gospođa JFK Jr."

Vjenčali su se u strogoj tajnosti 21. rujna 1996. na otoku Cumberland u Georgiji. Njezina vjenčanica, koju je dizajnirao u to doba nepoznati modni dizajner Narciso Rodriguez, postala je legendarna. Međutim, tajnovitost nije zaustavila medijsku opsadu. Paparazzi su ih pratili na svakom koraku, a Carolyn se posebno teško nosila s gubitkom privatnosti.

Dodatni pritisak na njihov odnos stvarao je i Johnov ambiciozni projekt – časopis George. Pokrenut 1995. godine, časopis je spajao svijet politike i pop-kulture, ali je od Johna zahtijevao ogromnu posvećenost, zbog čega se Carolyn, prema tvrdnjama bliskih prijatelja, često osjećala zapostavljenom. Svjestan dvostrukog pritiska pod kojim se nalazila, John je javno apelirao na medije: "Udaja je velika prilagodba, a za privatnu osobu poput Carolyn još i više. Molim vas da joj pružite svu privatnost i prostor koji možete."

Tragičan kraj koji je potresao svijet

Večer 16. srpnja 1999. godine trebala je biti početak slavljeničkog vikenda. John, Carolyn i njezina sestra Lauren Bessette letjeli su malim zrakoplovom Piper Saratoga, kojim je upravljao John, prema otoku Martha's Vineyard. Putovali su na vjenčanje njegove rođakinje Rory Kennedy. Nažalost, nikada nisu stigli.

Uslijed loše vidljivosti, magle i mraka nad Atlantskim oceanom, John, koji još nije imao punu dozvolu za instrumentalno letenje, prema stranim medijima, vjerojatno je doživio prostornu dezorijentaciju. Zrakoplov se srušio u ocean, a tijela svo troje putnika pronađena su nekoliko dana kasnije u olupini. Istraga je kao službeni uzrok nesreće navela pogrešku pilota.

Njihova smrt potresla je svijet i označila kraj jedne ere. Pepeo Johna, Carolyn i Lauren prosut je u more, ostavljajući iza sebe priču o velikoj ljubavi, neostvarenim potencijalima i teretu slavnog imena.

