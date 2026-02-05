Potresno, neki će zaplakati: Celine Dion pokazala kako izgleda njena borba s opakom bolešću

Kultna kanadska pjevačica Celine Dion (57), poznata po hitovima poput My Heart Will Go On i All by Myself, već se godinama bori sa zdravstvenim problemima, točnije sa sindromom ukočene osobe koji joj je dijagnosticiran 2022. godine. Od tada je Dion uzela pauzu od karijere, ali često podiže svijest o svom stanju.

Spasm episodes can be sudden and overwhelming -causing intense muscle tightening, pain, and temporary loss of control. These involuntary contractions don't just affect movement; they can disrupt breathing, posture, balance, and even emotional well-being. The body may feel like it's fighting itself, turning simple actions into real challenges. To Celine Dion, and to every human bravely living with this rare condition: your strength is seen, your courage is real, and your resilience is inspiring. Even on the hardest days, your spirit proves that the human will is stronger than any limitation. Keep believing, keep holding on, and keep shining because hope, like music, never truly fades.

Nedavno se na društvenim mrežama ponovno širi potresan video iz dokumentarca Ja sam: Celine Dion (2024.), u kojem glazbenica leži uplakana dok joj se tijelo nekontrolirano trese, a liječnici joj pružaju pomoć i utjehu. Objava je izazvala brojne reakcije obožavatelja, koji ističu njezinu snagu i hrabrost.

Život s rijetkom bolesti

Sindrom ukočene osobe je rijedak autoimuni neurološki poremećaj koji uzrokuje ukočenost mišića i bolne grčeve, ograničavajući kretanje i izazivajući opasne epizode spazama. Dion je prije četiri godine objavila svoju dijagnozu, a prošle godine otkrila je da je u svom domu postavila SOS gumbe kao dodatnu sigurnosnu mjeru. Njezini 15-godišnji sinovi, Eddy i Nelson, upoznati su s postupcima ako Celine zatreba hitnu pomoć.

Nastupi unatoč bolesti

Unatoč rijetkom i teškom zdravstvenom stanju, Dion je nastupila na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu, gdje je otpjevala klasik Édith Piaf L‘Hymne à l‘Amour. Također se nekoliko puta pojavila na javnim događanjima, pokazujući koliko je odlučna i inspirativna.

Celine Dion jedna je od najprodavanijih glazbenica svih vremena, s više od 200 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Njezin hit My Heart Will Go On, soundtrack za film Titanic iz 1997., postao je globalni fenomen te je osvojio Oscara, Zlatni globus i četiri Grammyja.

