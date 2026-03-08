FREEMAIL
'NAJVEĆA ZVIJEZDA' /

Pernar zapjevao Thompsonovu pjesmu: Snimka je postala viralni hit

Pernar zapjevao Thompsonovu pjesmu: Snimka je postala viralni hit
Foto: YouTube/Screenshot

Pernar je nakon nastupa priznao da je osjećao iznenadnu tremu

8.3.2026.
9:06
Hot.hr
YouTube/Screenshot
Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar (40), najavljen kao najveća zvijezda ovogodišnje Konovizije, koja se održava u Hotelu Croatia, zasigurno je privukao veliku pozornost i izazvao mnoštvo reakcija.

Kao predstavnik Oboda, Pernar je zapjevao pjesmu ''Moj Ivane'' i postao prava atrakcija festivala. Tijekom svog nastupa, pozvao je publiku da mu se pridruži u pjevanju, što je dodatno podiglo atmosferu među posjetiteljima.

Pernar je nakon nastupa priznao da je osjećao iznenadnu tremu. Iako je nastupio pred velikim brojem ljudi, početna nervoza bila je veća nego što je očekivao. U trenutku kada je izašao na pozornicu, zbunio se i priznao da mu je ipak bilo lakše sjediti u saborskim klupama nego stajati pred mikrofonom. 

Ivan PernarNastupThompson
