STANJE UMA /

Psihijatar se javio Torcidi: Ove riječi će odzvanjati Splitom! Evo što im je poručio

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Dan nakon velikog derbija na Poljudu najglasnijim navijačima Hajduka stigla je neočekivana poruka

9.3.2026.
23:04
Sportski.net
Zvonimir Barisin/PIXSELL
U porazu Hajduka od Dinama 3:1 vidjeli smo i brojne poruke Torcide na sjevernoj tribini Poljuda, a jedna od njih posebno je privukla pažnju. 

"Iz podruma Firula urlamo iz sveg glasa, volimo Bijele i nema nam spasa", napisali su aludirajući na podrum KBC-a Firule gdje se nalazi psihijatrijski odjel. 

Sljedeći dan Torcidi je stigao odgovor. 

"Prof.dr.sc.prim. Boran Uglešić dr.med.psihijatar šalje pozdrave našim momcima i poručuje: 'Momci, ne gubite nadu. Uvijek ima spasa!'", stoji u objavi na društvenim mrežama uz dva srca u bojama Hajduka. 

