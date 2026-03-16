Zemlja ostala bez struje, milijuni ljudi zahvaćeni potpunim kolapsom!

Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža u ponedjeljak je pretrpjela potpuni kolaps, ostavljajući oko deset milijuna ljudi bez struje, objavio je nacionalni elektroprivredni operater. Posljednji je to u nizu nestanak struje unazad par godina i prvi otkako su Sjedinjene Američke Države efektivno zaustavile dotok nafte Kubi.

Državni operater kazao je da traju napori za ponovni dovod struje diljem karipskom otoka, prenosi CNN.

U posljednjih nekoliko godina, nestanci struje nisu bili rijetka pojava u zemlji. Kubanski dužnosnici prethodno su krivili američke ekonomske sankcije, iako su kritičari to pripisivali nedostatku ulaganja u sustav proizvodnje električne energije na otoku.

Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel izjavio je u petak da u posljednja tri mjeseca na otok nije isporučena nafta. CNN se obratio Bijeloj kući za komentar.

Kuba je ove godine primila samo dva mala broda koja prevoze naftu, prema podacima o praćenju brodova LSEG-a koje je Reuters u ponedjeljak vidio.

Kuba se uvelike oslanja na naftu za proizvodnju električne energije. Učinkovita blokada isporuka goriva pogoršala je energetsku krizu u zemlji, uzrokujući povremene nestanke struje, racionalizaciju medicinskih potrepština i pad turizma, rekli su dužnosnici. Cijene goriva toliko su skočile da na neslužbenom tržištu spremnik goriva automobila može koštati i do 300 dolara.

POGLEDAJTE VIDEO: Jedna odluka uvalila je svijet u probleme, a ovo je slamka spasa. Hoće li upaliti?