OTOK U MRAKU /

Zemlja ostala bez struje, milijuni ljudi zahvaćeni potpunim kolapsom!

Foto: YAMIL LAGE/AFP/Profimedia

Kuba se uvelike oslanja na naftu za proizvodnju električne energije

16.3.2026.
21:13
Dunja Stanković
Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža u ponedjeljak je pretrpjela potpuni kolaps, ostavljajući oko deset milijuna ljudi bez struje, objavio je nacionalni elektroprivredni operater. Posljednji je to u nizu nestanak struje unazad par godina i prvi otkako su Sjedinjene Američke Države efektivno zaustavile dotok nafte Kubi. 

Državni operater kazao je da traju napori za ponovni dovod struje diljem karipskom otoka, prenosi CNN. 

U posljednjih nekoliko godina, nestanci struje nisu bili rijetka pojava u zemlji. Kubanski dužnosnici prethodno su krivili američke ekonomske sankcije, iako su kritičari to pripisivali nedostatku ulaganja u sustav proizvodnje električne energije na otoku. 

Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel izjavio je u petak da u posljednja tri mjeseca na otok nije isporučena nafta. CNN se obratio Bijeloj kući za komentar. 

Kuba je ove godine primila samo dva mala broda koja prevoze naftu, prema podacima o praćenju brodova LSEG-a koje je Reuters u ponedjeljak vidio.

Kuba se uvelike oslanja na naftu za proizvodnju električne energije. Učinkovita blokada isporuka goriva pogoršala je energetsku krizu u zemlji, uzrokujući povremene nestanke struje, racionalizaciju medicinskih potrepština i pad turizma, rekli su dužnosnici. Cijene goriva toliko su skočile da na neslužbenom tržištu spremnik goriva  automobila može koštati i do 300 dolara.

POGLEDAJTE VIDEO: Jedna odluka uvalila je svijet u probleme, a ovo je slamka spasa. Hoće li upaliti?

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
