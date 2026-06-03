Poznati trener žestoko izvrijeđao čovjeka kojeg je Martinjak udario glavom: 'Smeće i klošarčina'

Poznati borilački trener Goran Babić Hambi stao je u obranu svjetskog prvaka u boksanju bez rukavica Marka Martinjaka, kojem je određen istražni zatvor nakon što je u nedjelju na malonogometnom turniru u glavu udario nogometaša Tomislava Mrkonjića.

"Kolika pi**a od muškarca (ako takvo smeće uopće je muško) moraš biti da se nakon što provociraš i praviš se mangup dobiješ po piksi jednu čvoku i onda osvojiš turnir na temelju diskvalifikacije i slaviš nakon te čvoke i prihvatiš ispriku i sve je super cijelu noć i slikaš se i slaviš opet i onda se ujutro probudiš i sjetiš pa idemo ga tužiti da probamo neku pinku uzeti jer si obična pi**a i klošarčina inače u životu", napisao je na Babić, inače bivši trener MMA borca Igora Pokrajca i jedan od voditelja podcasta ExtraRunda, na platformi Instagram.

"Kakve generacije plačipi**ka dolaze to nisu istine. Je**m ti sve ti je**mm", dodaje se u objavi.

Martinjak za RTL Danas: 'Naravno da mi je žao'

Podsjetimo, Martinjak je u utorak doveden na sud, a na pitanje reporterke RTL-a Danas Ive Vukšić je li mu žao, odgovorio je: "Naravno da je."

Martinjak se i ranije ispričao u razgovoru za portal Net.hr, ali je također ustvrdio da je Mrkonjić provocirao njegove igrače. "Dotični mi se doslovno unio u lice, uputio mi neke ružne riječi na što sam, nažalost, reagirao tako kako jesam, iako je to više bilo odgurivanje nego udarac", kazao nam je Martinjak.

Ozlijeđenom Mrkonjiću liječnici su pružili u KBC-u Zagreb i utvrdili da su ozljede teške. Njegova odvjetnica poručila je da ga je Martinjak udario bez ikakvog razloga i povoda: "Uslijed udarca Tomislav Mrkonjić pretrpio je prijelom nosne kosti, zadobio unutarnje krvarenje i otvorene rane glave. Te su povrede okvalificirane kao teške, a zbog posljedica danas je ponovno zatražio medicinsku pomoć jer trpi nesnosne bolove, nesanicu i vrtoglavice."

O događaju se oglasila i policija te je, ne navodeći identitete, priopćila da se Martinjak sumnjiči da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede. Nakon dovršenog kriminalističko istraživanja protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku.

Inače, za to kazneno djelo propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.