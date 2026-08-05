Misteriozna crnka osvojila Zadar: Pogledajte prizore u samom srcu sezone

Ljetna razglednica iz grada Sv. Donata još je jednom pokazala zašto je Zadar jedna od najpoželjnijih destinacija na Jadranu. Iako se danas u Hrvatskoj obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, riva je u samom srcu sezone bila prepuna domaćih i stranih gostiju koji su večer proveli uživajući u šetnji, druženju i jednom od najljepših zalazaka sunca. Zgodne žene, zagrljeni parovi, pune terase i prizori neba obojenog u crvene i narančaste nijanse stvorili su atmosferu koja je privukla poglede brojnih prolaznika.