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Misteriozna crnka osvojila Zadar: Pogledajte prizore u samom srcu sezone

Misteriozna crnka osvojila Zadar: Pogledajte prizore u samom srcu sezone
Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Ljetna razglednica iz grada Sv. Donata još je jednom pokazala zašto je Zadar jedna od najpoželjnijih destinacija na Jadranu. Iako se danas u Hrvatskoj obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, riva je u samom srcu sezone bila prepuna domaćih i stranih gostiju koji su večer proveli uživajući u šetnji, druženju i jednom od najljepših zalazaka sunca. Zgodne žene, zagrljeni parovi, pune terase i prizori neba obojenog u crvene i narančaste nijanse stvorili su atmosferu koja je privukla poglede brojnih prolaznika. 

5.8.2026.
22:16
Hot.hr
Igor Soban/PIXSELL
Zadaršpica SezoneLjetoZalazak Sunca
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