Šokantna odluka modela: Dobrovoljno dala slomiti noge zbog karijere

Ruska manekenka Lolita Afanasyeva dobrovoljno se podvrgnula teškom zahvatu u kojem su joj kirurški slomljene noge kako bi povećala svoje šanse za uspjeh na modnim pistama. Devetnaestogodišnja natjecateljica ljepote iz Rusije operirana je pomoću ortopedske metode Ilizarov, tehnike razvijene još u sovjetsko doba.

Visoka je 173 centimetra, no želi biti još viša, čak i pod cijenu nesnosne boli koju trpi kako bi ostvarila svoj san o uspješnoj manekenskoj karijeri.

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