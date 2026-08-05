Šokantna odluka modela: Dobrovoljno dala slomiti noge zbog karijere

FATALNA LEGENDA /
Najpoznatija kurtizana i špijunka ili dežurni krivac? Misterij koji i dalje golica maštu svijeta
Ruska manekenka Lolita Afanasyeva dobrovoljno se podvrgnula teškom zahvatu u kojem su joj kirurški slomljene noge kako bi povećala svoje šanse za uspjeh na modnim pistama. Devetnaestogodišnja natjecateljica ljepote iz Rusije operirana je pomoću ortopedske metode Ilizarov, tehnike razvijene još u sovjetsko doba.
Visoka je 173 centimetra, no želi biti još viša, čak i pod cijenu nesnosne boli koju trpi kako bi ostvarila svoj san o uspješnoj manekenskoj karijeri.
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